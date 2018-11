22 nov 2018

La Gala 9 de 'Operación Triunfo 2018' será recordada para siempre, pero no precisamente por los concursantes del programa. Anoche, miércoles 22 de noviembre, acudieron como invitados, artistas de éxito internacional: Vanesa Martín, Manuel Carrasco y C.Tangana.

Este último ha sido el más nombrado de la noche. ¿Qué pasó con C.Tangana? El madrileño es uno de los artistas más conocidos debido a sus canciones como 'Mala Mujer' o 'Booty', su último éxito junto a Becky G. Sin embargo, la presentación de su último bolero dio mucho que hablar.

Es la primera vez que el cantante presta su voz para un programa de televisión. Quizás por eso, miles de personas ya sabían de antemano que la iba a liar. Las predicciones de sus seguidores se hicieron realidad ya que al acabar su actuación, salió corriendo del escenario sin saludar a las cámaras ni despedirse de Roberto Leal.

C. Tangana se va del plató sin despedirse del público y de Roberto Leal, que se queda solo hablándole.



Así ha sucedido todo #gh18gala9pic.twitter.com/PgON1zXpbS — M (@casasola89) 22 de noviembre de 2018

En seguida, las redes ardieron y convirtieron al cantante madrileño en viral durante toda la noche. El presentador no tuvo más remedio que despedirse con un "Hasta luego, Mari Carmen" en tono gracioso. Pero esto no fue todo. C. Tangana, no contento con haber hecho ese desplante, colgó un vídeo en su cuenta de Instagram en el que salía solamente riendo. Los más fans de 'OT' se tomaron esta publicación como una burla al programa.

