23 nov 2018

A simple vista, parecía que el cambio era muy beneficioso para ella, pero lo cierto es que Emma García, que llevaba una década como presentadora de 'MYHYV', asegura que lo pasó muy mal cuando le comunicaron el cambio por Toñi Moreno y que aterrizaría en 'Viva la vida'.

Ahora, en una entrevista en la revista del programa que ella misma conduce los fines de semana, se ha sincerado asegurando que ha "llorado mucho estas últimas semanas". Algo que ya se podía intuir por los vídeos de despedida que se emitieron, en los que se la veía muy emocionada.

"Cuando Paolo Vasile me llamó para anunciarme el cambio de programa con Toñi, me quedé sin palabras. No esperaba algo así", añade García, que se ha apoyado, además de en su entorno, en sus seguidores de las redes sociales, que le han dado mucho ánimo.

Solo yo sé la pena que me dado dejar 'MYHYV'

"Solo yo sé la pena que me dado dejar 'Mujeres y hombres y viceversa' después de diez años. Este cambio fue una bomba", sentencia Emma, que se ha adaptado a la perfección al formato. De hecho, la audiencia no parece haberse visto afectada en estas primeras semanas a pesar de la sacudida que supuso para el público conocer el cambio de piezas.

Lo cierto es que, tras conocerse la noticia, comenzó a circular el rumor de que entre Emma y Toñi había un mal rollo que ellas mismas, con sus publicaciones en Instagram, se encargaron de desmentir.

