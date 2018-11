26 nov 2018

Makoke se enfrentó a más de dos horas respondiendo a las preguntas de media docena de colaboradores de 'Sábado Deluxe'. Con un Jorge Javier Vázquez que dijo no haberse sentido igual de enganchado a una entrevista desde hacía mucho tiempo, Makoke se defendió como buenamente pudo.

Sin embargo, el momento más complicado de la noche no se lo brindaron los Antonio Rossi, Mila Ximénez, Belén Esteban y compañía, sino Kiko Matamoros, su ex, que entró desde el 'Oh my club' para dar respuesta a algunas de las cuestiones que se habían puesto sobre la mesa. Algo lícito, si no fuera por las formas que empleó y que llevaron a Makoke a decir que se sentía avergonzada de él.

Porque Kiko tuvo para todos. Principalmente llamándoles "idiotas" y "analfabetos emocionales", pero también realizando confesiones como que había estado enamorado a la vez de la que ya es su ex y una mujer con la que mantuvo una historia durante cuatro años -algo que Makoke dijo ignorar, pero que era conocido por sus compañeros de 'Sálvame'-.

Así las cosas, Kiko, ya en frío, se excusó un día después en 'Viva la vida' con Makoke, a la que le dijo no permitirle consejos en público, porque el hablaba "dónde y cuándo me da la gana". Matamoros aseguró en el espacio que presenta Emma García: "Me parece fea la respuesta que le di, pero bueno, le pido perdón a ella y a quien le haya molestado, aunque tampoco me parece tan grave".

¿Por qué lo hizo? Matamoros sentenció estar "sorprendido y harto de contar las cosas y que cada día me vengan con una versión distinta" y exigió "responsabilidades profesionales" para sus compañeros de 'Sálvame', a los que aconsejó callarse si no tenían idea de lo que estaban hablando.

Uno de los motivos de ese hartazgo de Kiko estaría motivado por el hecho de que sus escarceos amorosos se vean con peores ojos de cara a la galería que el hecho de que Makoke haya estado en actitud cariñosa con Tony Espina dentro de la casa de 'GH VIP'.

