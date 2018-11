26 nov 2018

Los rumores de infidelidad están rondando el matrimonio de Kit Harington y Rose Leslie. Su boda fue una de las más esperadas pues ambos, actores de 'Juego de Tronos' enamoraron a millones de personas dentro y fuera de la ficción. No obstante, no todo ha sido maravilloso desde que se dieron el 'sí, quiero' en junio de este año.

La palabra infidelidad ha aparecido en su matrimonio. Según informó el medio ET Canadá, Kit Karinghton habría sido infiel a su mujer con Olga Vlaslova, una modelo rusa. Además, este medio habría hecho publicas unas fotografías en las que el actor aparece desnudo.

Según ha contado la modelo, ambos se conocieron en Luxemburgo y tuvieron encuentros sexuales antes y después de su enlace matrimonial. No obstante, estos rumores no han llegado a buen puerto ya que el representante del actor no ha tenido más remedio que negar dichas afirmaciones. Se ha puesto en contacto con el medio 'People' para asegurar que Kit nunca ha viajado a Luxemburgo ni que si quiera conoce a Olga Vlaslova.

Por el momento, ninguno de los dos actores se ha pronunciado al respecto ni se espera que lo hagan. Esperemos que ambos sean muy felices juntos.

