27 nov 2018

Estamos seguros de que para Kit Harington, 'Juego de Tronos' ha sido una de las series de su vida. Tras ocho años grabando y siendo Jon Nieve en la ficción, el actor ha decidido decir adiós con un radical cambio de imagen.

No es casualidad que el actor haya cortado por lo sano unos días después de que se anunciara que en abril del 2019 'Juego de Tronos' llega a su final. Con el pelo corto y bigote, Kit Harington vive ahora una nueva etapa. Ya lo aseguró él mismo para el medio 'Entertainment Weekly'.

"Me gustaría alejarme, disfrutar del anonimato, cortarme el pelo, desvincularme del personaje y hacer algunas otras cosas con un aspecto y tono totalmente nuevos", afirma. Y aunque deseaba un cambio radical, el actor guardar buenos recuerdos de la imagen que más famoso le ha hecho en su carrera profesional.

"Será muy difícil deshacerse de la barba, me gusta mucho. Me encanta tener el pelo y la barba largos, pero será como un ritual. No puedo pasar a mi siguiente papel con el mismo aspecto. Este personaje ha sido brillante, pero tengo que deshacerme de Jon Nieve", concluye.

