26 nov 2018

Ha sido una de las finales más complicadas de 'MasterChef Celebrity'. El programa de cocina más exigente del mundo celebró anoche, en TVE, la gran final. Comenzaban el programa cuatro concursantes: Antonia Dell' Atte, Mario Vaquerizo, Ona Carbonell y Paz Vega.

Aunque los cuatro demostraron tener un gran nivel, solo dos lograron llegar a la prueba final. La actriz y la nadadora profesional fueron las elegidas para enfrentarse en un duelo que no tuvo desperdicio. Paz Vega era la primera vez que se presentaba a un 'reality' y aunque finalmente no se alzó con el premio, su gran recorrido en las cocinas de 'MasterChef' no dejó indiferente a nadie.

Finalmente, Ona Carbonell consiguió alzarse con el premio. Ha sido una de las concursantes que más veces ha pasado por las pruebas de eliminación debido a sus imperfectos platos y fallos técnicos. Sin embargo, gracias a la formación que recibió de los hermanos Roca, fue precisamente la técnica y la elaboración los que hicieron que se proclamara como la nueva ganadora de 'MasteChef Celebrity'.

Se alzó con un premio de 75.000 euros que donó para ayudar a niños, algo que hizo que todos los allí presentes se emocionaran. "Por fin he ganado el oro", exclamaba Ona Carbonell. Tan solo queda un año para volver a ver a los 'celebrities' en las cocinas.

