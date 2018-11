5 nov 2018

Santiago Segura es el expulsado de esta semana en 'MasterChef Celebrity'. El director de cine cayó tras la que ha sido la prueba más compleja de toda la historia del programa. Así se lo hizo saber el jurado antes de comenzar con la elaboración de un postre con el que Segura no pudo. Y además, que le hizo sacar su lado más competitivo, y también encararse con Paz Vega.

Fue tras recibir el veredicto cuando estalló contra la actriz. Según contaba Segura, la sevillana le había explicado cuál era el error que había cometido, no atemperar adecuadamente una de las elaboraciones, y él estallaba contra ella. “Estás a lo mío y a lo tuyo, ¿quién mierda te ha pedido tu opinión?”, le espetaba tras la valoración del jurado. Ella se quedó de piedra y solo le contestó cortada que ella no decía nada.

“A un tío que está destruido le dices que lo ha hecho mal. Pero tía, ¡déjame tranquilo! ¿A ti quién te ha preguntado tu opinión?”, continuaba Segura. “Con lo simpático que soy pero me ha salido el monstruo que llevo dentro”, sentenciaba. Una reacción ante la que Paz Vega intentaba contenerse, pero que al final provocó que se le cayeran unas cuantas lágrimas.

No me esperaba la reacción de Santi, la verdad”, confesaba la actriz a la cámara tras el encontronazo, aún llorando. “Soy una persona natural y digo las cosas como me salen, sin ánimo de jorobar a nadie ni nada. Me parece que ha sido una reacción fuera de lugar”, afirmaba.

Pero como tras la tempestad siempre llega la calma, unos minutos después, Santiago reconocía que su reacción había sido desmedida y se disculpaba con la actriz, que dio por zanjada la discusión tras recibir un beso del director.

