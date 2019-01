3 ene 2019

Kim Kardashian no ha ocultado, en ningún momento, sus deseos de ampliar la familia que ha formado al lado de Kanye West. Ahora, ese deseo se va a hacer realidad. Al menos, eso es lo que asegura la revista 'People', que ya ha informado que la pareja aumentará la familia este 2019.

Lo hará mediante vientre de alquiler y la encargada de traer al retoño al mundo será la misma mujer que ya gestó a su tercera hija, Chicago. Algo que tampoco habían ocultado, el hecho de que quisieran que fuese la misma persona quien les diera ese cuarto bebé.

"Incluso antes de que Chicago naciera, Kim le preguntó a la mujer que ha gestado a la niña sobre la posibilidad de hacer lo mismo con su próximo bebé", ha revelado una fuente cercana al matrimonio que ha hablado con la mencionada publicación.

Seguramente, su programa 'Keep Up With The Kardashian' servirá para que nos vaya dando detalles de la llegada de un niño que hará aún más grande ese árbol genealógico de los Kardashian que ya nos cuesta manejar con fluidez.

Kim lo pasó muy mal en sus dos embarazos, pero siempre ha querido tener una familia numerosa. Así que, esta vía es la combinación perfecta para satisfacer a una de las personas más célebres del planeta.

Más noticias de Kim Kardashian...

- Las fotos de Kim Kardashian antes de sus operaciones estéticas

- Kim Kardashian: "Me casé hasta arriba de éxtasis"

- 10 secretos que todavía no sabes de Kim Kardashian