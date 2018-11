30 nov 2018

Con la voz rota y al borde del llanto escuchábamos ayer a Isabel Pantoja en los audios que emitió 'Sálvame' y que la tonadillera habría enviado a su amigo Pepe Torres, quien le había demostrado cómo una de sus personas de confianza le había traicionado. En realidad, la traición era múltiple, pero la que de verdad duele a Isabel es la de Paqui.

Al parecer, la mujer que ha sido la mano derecha de la cantante en los últimos años, se podría haber ofrecido a dar informaciones a cambio de una compensación económica e, incluso, estaba dispuesta a sentarse en un plató a contar intimidades de una Isabel que no para de recibir golpes de su círculo cercano.

Estoy hecha polvo"

"Yo quiero mucho a esa persona y ahora me tengo que hacer la dura. Pero que luego me vaya poniendo así por detrás... Yo sería incapaz, no sé por qué...", manifiesta en las grabaciones en las que dice estar "hecha polvo" y que le cuesta "hasta respirar".

"Estoy hecha polvo, pero no solo con Mari y con Emilia, por supuesto también con Paqui. Yo la he ayudado en comprarle ropa sin necesitarla y me he gastado nueve y diez mil euros. La he ayudado en lo que he podido. Y ella lo sabe", se lamentaba. Y añadía: "No sé los tejemanejes que han tenido tanto Mari como Emilia. Si yo lo llego a saber antes, te aseguro que ninguna de las tres estaría a mi lado".

Pantoja le advierte a Pepe que no se fíe de la prensa, porque el personaje público no puede ser amigo del periodista y le pedía saber qué se había dicho exactamente de los miembros del clan de Cantora: "Quiero tener lo que han dicho de mí, de mi hermano, de mi casa, las personas que han estado aquí y la que sigue viniendo aquí a mi casa. Quiero saber con quién puedo estar y con quién no".

