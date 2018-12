3 dic 2018

Tan solo quedan cinco concursantes dentro de la casa de 'Gran Hermano VIP'. El final está cerca pero eso no significa que este 'reality' no dé de qué hablar. Sin embargo, esta vez las protagonistas no son precisamente concursantes del programa.

La prueba que estos debían llevar a cabo durante la semana fue trasladada al plató. Allí, los colaboradores debían protagonizar las canciones míticas de la película 'Grease', al igual que los cinco concursantes de la casa de Guadalix.

Sandra Barneda y Nagore Robles son ante todo profesionales y quizás es por eso que nunca muestran su relación en público (al menos no en un plató de televisión). Sin embargo, anoche, en 'Límite 48 horas', a la pareja se le olvidó las cámaras y protagonizaron uno de los besos que quedarán para la historia.

Nagore Robles y Sandra Barneda se besan en pleno directo. pinit

Amenizadas por la música, la presentadora y la colaboradora se fundían en un beso en pleno directo. Esta vez, fue Sandra Barneda quién se lanzó. Algo inédito ya que normalmente es Nagore quien llena de elogios a la presentadora. Sea como fuere, lo que está claro es que la pareja pasa por un buen momento. ¡Qué viva el amor!

