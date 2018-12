4 dic 2018

A Carme Chaparro se le ha acabado la paciencia y ha recurrido a los 'stories' de Instagram para desmentir que se haya realizado ningún retoque estético. La presentadora, que se encuentra promocionando su libro 'La química del odio', ha tenido que hacer frente a unos rumores de los que se ha hartado.

Ayer mismo era en el plató de 'Sálvame' donde mostraba su nueva obra y puede ser que, después de exponerse a su audiencia millonaria, las habladurías se multiplicasen, provocando que Carme respondiera de manera contundente a todos aquellos que hablaban de un paso por algún tipo de centro médico estético.

"Hay veces que me harto tanto... tanto... Salgo todos los días por la tele. Es fácil de comprobar. Se vería cualquier cosa que me hiciera. He cogido peso. 8 kilos en 10 meses. Estaba en 49 kilos, muy delgada. Pero, además, si algún día me hiciera algo, ¿qué pasa? ¿De qué me tengo que justificar?", explicaba sobre un comentario en el que la comparaban con Michael Jackson.

Imagen de cómo contestaba Carme Chaparro. pinit

A continuación, mostraba una imagen de un primer plano, recalcando su hartura, para que el público general pudiera comprobar que no se había hecho nada.

Carme Chaparro recalca lo harta que está de que se hable de sus presuntos retoques estéticos. pinit

Y terminaba agradeciendo los mensajes de apoyo y de cariño que había recibido tras negar este retoque.

El mensaje de agradecimiento de Carme Chaparro tras desmentir su retoque estético. pinit

Más noticias de Carme Chaparro...

- El misterioso suceso de Carme Chaparro en Instagram