La enfermedad a la que ha tenido que acostumbrarse Carme Chaparro

11 dic 2017

Se llama síndrome o enfermedad de Mánière, produce un pitido constante en el oído y, dicen, a quienes se lo detectan tienen pensamientos suicidas. La presentadora Carme Chaparro ha revelado que padece esta enfermedad.

Lo ha hecho a través de su cuenta de Twitter, aprovechando una noticia sobre esta dolencia que ha retuiteado deshogándose y confesando que, por el oído derecho, casi no tiene audición.

No hay más remedio que acostumbrarse"

"Yo vivo así. Con un pitido constante, como una emisión en alta frecuencia. De día es soportable. De noche no tanto. Por el oído derecho casi no tengo audición. Y no hay más remedio que acostumbrarse", se puede leer en la cuenta de Twitter de la presentadora de Noticias Cuatro.

Yo vivo así. Con un pitido constante, como una emisión en alta frecuencia. De día es soportable. De noche no tanto. Por el oído derecho casi no tengo audición. Y no hay más remedio que acostumbrarse. https://t.co/105kTTwYDo — Carme Chaparro (@CarmeChaparro) 10 de diciembre de 2017

Esta enfermedad rara la padecen 3 de cada 1000 españoles entre los 25 y los 65 años y, al parecer, no existe una cura para ello. El único bálsamo posible, hasta el momento, es la paciencia.

