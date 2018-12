4 dic 2018

Llevan todo el 'reality' enfrentadas. De hecho, no son pocos los que piensan que el concurso de ambas no se entendería la una sin la otra. Hablamos de Miriam Saavedra y Mónica Hoyos, las ex de Carlos Lozano, que se han encargado de dar espectáculo dentro de la casa de 'GH VIP'.

Así que, el hecho de que ayer se fundieran en un abrazo delante de toda España, cuando se están jugando el pase a la final, nominadas junto a El Koala, huele a chamusquina. Porque de los tres, uno se quedará fuera y no podrá acompañar a Suso y Asraf Beno para luchar por el triunfo.

Pues no. El hecho es que este gesto de cariño fue forzado por el propio Koala que, al terminar la prueba semanal, les pidió que se abrazaran. Como no lo hacían, no se cortó un pelo y las empujó hasta que sus cuerpos se juntaron para, rápidamente, separarse de nuevo.

Mónica Hoyos y Miriam Saavedra fundiéndose en un abrazo forzado por El Koala. pinit

Miriam ya le había pedido a Mónica que le diera un abrazo el pasado domingo, durante la emisión de 'El Debate' y esta última se negó. Así que, la imagen de ambas fundidas, ha dado la vuelta a las redes sociales.

Porque sus enfrentamientos van más allá de lo que hemos visto en el concurso de Telecinco. Mónica ha llegado a acusar a Saavedra de haber roto una familia, de que la relación con Carlos, que ha tenido muchas otras parejas antes que ella, ya no es lo mismo desde que la peruana entró en su vida.

Ahora, habrá que esperar al jueves para ver su la audiencia premia el concurso de El Koala o si, como vaticinó la pasada semana Tony Spina, puede más el morbo de ver a estas dos mujeres, cara a cara, luchando hasta el último suspiro.

