7 dic 2018

Sus tiras y aflojas con la otra mujer que ha compartido la vida de Carlos Lozano, Miriam Saavedra, le han servido a Mónica Hoyos para llegar muy lejos en 'GH VIP'. Aunque, quizás, no tanto como había soñado. Nos referimos a que se ha quedado a las puertas de la final al convertirse, anoche, en la última expulsada del 'reality'.

Una única nominación en todos estos meses de concurso ha sido suficiente para que la audiencia mandara a casa a una Mónica que, viendo como sus compañeros de nominación, la propia Saavedra y El Koala, ya habían sido salvados en otras ocasiones, se olía que podía haber llegado el final de su participación.

Hoyos aguantó el chaparrón al conocer su expulsión. Sin embargo, fue poner un pie en el plató de Telecinco y romperse de arriba a abajo. La peruana no pudo contener la emoción y comenzó a llorar, de manera desconsolada, delate de Jorge Javier Vázquez, que debía hacerle la entrevista.

Me da mucha tristeza que me ponga al mismo nivel que Miriam"

Los vídeos sobre lo que ha ido diciendo su ex Carlos Lozano de ella por los platós, terminaban de hundirla: "Me da pena porque yo recuerdo que en su edición, que para mí fue grandiosa y en la que él quedó como un grande, yo lo defendí con uñas y dientes y lo hice porque me dio la gana. Me da mucha tristeza ver que esto no ha sido de recibo. Supongo que tendrá sus motivos. No me lo esperaba".

"Se trata de una persona a la que yo tenía muy grande. No me esperaba esta reacción de Carlos. Qué pena que piense que Miriam y yo nos hemos aprovechado de él. Yo sé quién soy yo y él también lo sabe. Me da mucha tristeza que me ponga al mismo nivel que Miriam. Podría haber tenido unas palabras de empatía hacia mí. Yo nunca hubiese reaccionado así ante una situación similar", añadía entre lágrimas.

