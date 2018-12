4 dic 2018

El resultado de las elecciones andaluzas no han sido las esperadas para todos. España daba como clara ganadora a Susana Díaz pero la derecha ha sabido claramente comerle un gran terreno a la izquierda. Aunque ni PP ni Ciudadanos se dan por ganadores, VOX, un partido creado hace relativamente poco, ha salido como claro vencedor.

Un partido que muchos califican como de "extrema derecha" ha sacado a la luz la opinión de muchos famosos en las redes sociales. Fran Rivera es uno de los 'celebrities' que más se moja a la hora de hablar de política. Hace tan solo un día, el torero se enzarzaba en Twitter contra Pablo Iglesias. Ahora, ha querido afirmar a los cuatro vientos que ha sido uno de las 300.000 personas que han votado a VOX.

Ha sido en Espejo Público, donde Fran Rivera ha explicado sus ideologías: "Votar a VOX no es un voto inútil. Yo he votado a VOX, aunque no soy partidario de los extremos", explicaba.

Pero no ha sido el único en dar su opinión. Carmen Lomana ha escrito en sus redes sociales al respecto: "Sr Iglesias es el responsable del avance de la derecha y de VOX cada vez que dice que le duele la boca cuando nombra la palabra España. Cuando va a la cárcel a negociar presupuestos nacionales con un preso por sedicción, y cuando escupen los independentistas a Borrel."

Vd. Sr Iglesias es el responsable del avance de la derecha y de VOX cada vez que dice que le duele la boca cuando nombra la palabra España.Cuando va a la carcel a negociar presupuestos nacionales con un preso por sedicción, y cuando escupen los independentistas a Borrel. — Carmen Lomana (@Carmen_Lomana) 3 de diciembre de 2018

El cantante español Jose Manuel Moto ha sido otro de los famosos que se ha declarado a favor de este nuevo partido: "Mucho mérito lo que ha hecho @vox_es sin financiación y sin ningún apoyo mediático #eleccionesandaluzas2018".

Mucho mérito lo q ha hecho @vox_es sin financiación y sin ningún apoyo mediático #eleccionesandaluzas2018 — Jose Manuel Soto (@JOSEMANUELSOTO1) 2 de diciembre de 2018

