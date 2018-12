4 dic 2018

El Instagram de Kylie Jenner está revolucionado, porque no saben qué pensar de su relación con Travis Scott. La hermana de las Kardashian ha compartido una foto sospechosa con un anillo con diamante y los fans también han visto un posible vídeo en el que puede que Travis estuviese siéndole infiel a Kylie.

El rapero ha alcanzado el número 1 en la lista Hot 100 de Billboard con su nuevo estreno. Con motivo de felicitación, Kylie Jenner ha compartido un 'story' en el que le decía: "Congrats on the #1 song and álbum baby" -"Enhorabuena por el número uno en la canción y el álbum baby"-. Pero el que ha alarmado a sus seguidores es el siguiente, en el que aparecía una foto de ella junto al rapero y un emoticono de un anillo de compromiso. ¿Se han casado en secreto? Nadie se ha pronunciado al respecto, aunque no es la primera vez que ella le llama "marido" o él se refiere a Kylie como "mi mujer".

Los tories de Kylie y Travis Scott sobre la supuesta infidelidad. pinit

Pero la otra noticia es aún más alarmante. Los seguidores fieles de las Kardashian se llevaron un buen disgusto con la infidelidad de Tristan a Khloé y puede que Travis haya hecho lo mismo. Ha salido un vídeo en el que se ve a un hombre que se parece a él con otra mujer. Los fans quieren pensar que como dice el cantante, es fruto de la envidia y ganas de destruir una relación. Travis Scott no ha guardado silencio ante estos rumores. Compartió un story en su perfil de Instagram en el que decía: "Trolls always wanna create some fake shit to destroy real love." -"Los 'haters' siempre quieren crear algo falso para destruir el amor verdadero"-.

Ahora los fans tienen que o creerle o tratar de sacar a la luz la verdad, y esperar si hay mención de la gran posible boda. Mientras tanto Kylie Jenner entretiene a todos con las luces de Navidad de su casa.

