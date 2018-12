4 dic 2018

Alejandro Sanz se encuentra en plena promoción de 'No tengo nada', su último 'single', y anoche acudió a divertirse a 'El Hormiguero'. Y, aunque consiguió este propósito, también acabó llorando por culpa del presentador del programa, Pablo Motos. O, más bien, de los encargados de hacer el vídeo con el que no pudo contener la emoción.

En él, se veía a una mujer relatando que había donado los órganos de su hijo, que había sido asesinado, y cómo había podido conocer a Stefano, el hombre que recibió el corazón de este y al que salvó la vida.

Hay que dosificar el uso de las redes sociales"

El cantante no pudo reprimir las lágrimas y acabó abrazándose a Pablo en busca de consuelo ante el testimonio desgarrador del que acababan de ser testigos. "Quiero reivindicar los abrazos, lo que tenemos al lado y no lo que tenemos lejos. No voy a criticar las redes sociales porque soy totalmente esclavo y amigo de ellas y me han unido mucho más a mi gente, pero hay que dosificar su uso porque nos separa de lo que tenemos cerca", añadía en un canto a la defensa del cariño físico.

Alejandro Sanz, que no pudo contener las lágrimas, abrazado a Pablo Moros. pinit

A pesar de esa pequeña crítica a las redes, Sanz no tardaba en agradecer, a través de su Instagram, el trato que había recibido en el espacio nocturno de Antena 3.

