7 dic 2018

Alejandro Sanz vive una etapa muy feliz en cuanto a trabajo se refiere. Ha sacado nuevo 'single' y parece que a la mayoría le ha gustado. Eso es todo lo que puede pedir un músico aunque como cualquier persona, tiene ideas y opiniones con respecto a la actualidad política de España.

Ha dado una entrevista a Jesús Cintora, presentador del programa 'Carretera y manta'. En directo, ha respondido a las preguntas políticas que el periodista le ha hecho, sin apuro alguno: "Qué opinas acerca de los mensajes de Vox en contra del matrimonio homosexual o sobre la propuesta para derogar la ley contra la violencia de género?".

Alejandro Sanz lo tiene claro: "Hay un discurso que le está funcionando muy bien a los extremos en general, y siempre hablo de los extremos porque me parece que todos los extremos son lo mismo pero al revés. Me parece increíble volver a escuchar este tipo de mensajes, me parecen de otra época", explicaba.

Y añade: "Creo que ellos saben dar un discurso que a mucha gente le llega y creo también que hay muchas circunstancias alrededor de todo lo que ha pasado últimamente en España que a la gente le da miedo. Hay gente que el diálogo no lo entiende, o prefiere que todo sea una confrontación, o incluso gente que piensa que la forma de llevar determinados problemas es otra, con más firmeza... en fin, ahí cada cual que opine lo que quiera, pero yo creo que cuando a la gente le da miedo algo, busca algo que pueda asustar al miedo", concluye.

