4 dic 2018

Compartir en google plus

Hace unos días, con motivo de su estancia en Cuba para ofrecer un concierto, veíamos en las redes sociales una imagen de Pastora Soler en la isla sentada a la mesa comiendo, entre otras personas, con la hija de Raúl Castro. Una imagen que no gustaba en Miami, donde tenía que haber ofrecido uno de sus espectáculos el 1 de diciembre, y que ha sido aplazado por el promotor.

Ahora, con la imagen ya retirada de las redes para no seguir alimentando la polémica, la artista se ha visto obligada a emitir un comunicado para aclara qué le llevó allí y dar su versión sobre unos hechos que han perjudicado sus planes dentro de la gira de su trabajo 'La Calma'.

"Hola amigos, después de las informaciones que están apareciendo en torno a mi viaje a Cuba, me gustaría dirigirme a vosotros y aclarar el motivo de dicho viaje y el aplazamiento del concierto de Miami", comienza la sevillana esas líneas con las que pretende zanjar todo tipo de polémicas sobre el asunto.

"En primer lugar, dejar claro que mi presencia por primera vez en Cuba atendió simplemente a una invitación realizada por el colectivo LGTBI con el que me siento sensibilizada y con el que siempre que puedo me gusta colaborar", prosigue la cantante en ese intento por explicar los hechos ocurridos.

Y continúa: "Previo al evento, que organizaba CENESEX (Centro Nacional de Educación Sexual), acudimos al almuerzo informal en una casa particular, invitados por uno de los organizadores, donde coincidimos con muchas personas que no conocíamos, entre ellas Mariela Castro. Una vez finalizado el almuerzo nos dirigimos al teatro donde estaba prevista mi intervención para colaborar en una gala interpretando algún tema mío. Hasta ahí mi visita y mi intervención en Cuba".

"A raíz de unas fotos que algún invitado hizo en ese almuerzo informal, recibimos una llamada del promotor de mi concierto en Miami solicitándonos un aplazamiento del concierto que estaba previsto ofrecer hoy, día 1 de diciembre, aludiendo que era mejor aplazar el concierto por las molestias despertadas a raíz de dichas fotos", añade en esas líneas que ha colgado en su cuenta de Instagram y bajo las que se puede leer: "Me da mucha pena de todo lo ocurrido, pero ahí tenéis mi explicación".

"Por nuestra parte y tristemente aceptamos la propuesta de cambio de fecha, y por supuesto entendemos y respetamos las diferentes sensibilidades que en torno a esta situación se puedan dar", se muestra comprensiva antes se continuar con su explicación: "Pero quiero dejar claro que mi intervención en Cuba solo atendió a una acción solidaria y desinteresada económicamente, con el único objetivo de ofrecer mi música en apoyo a un colectivo que siempre ha sido maltratado y que en estos momentos sigue luchando por sus derechos".

En ningún caso he suspendido el concierto de Miami"

Pastora subraya que la actuación en Miami se dará antes o después: "Reiterar que en ningún caso he suspendido el concierto de Miami, que estaré encantada, más ahora si cabe, de volver ante ese público que siempre me ha demostrado tanto amor para compartir mi música y mi cariño con las personas que en esta ocasión no han podido verme".

Soler finaliza: "Pido disculpas si alguien se ha sentido molesto por algo que he hecho cuando mi única intención era lo contrario; todo mi viaje a Cuba se hizo con el corazón hacia el colectivo LGTBI y el pueblo cubano. Y reitero mi ilusión y compromiso con todos aquellos que por circunstancias ajenas a mí no han podido disfrutar de mi concierto en Miami".

Más noticias de Pastora Soler...

- El consejo de Pastora Soler a Alfred y Amaia para Eurovisión

- Pastora Soler: "La gente me mandaba libros de autoayuda"

- Las 10 mujeres de Pastora Soler