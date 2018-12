5 dic 2018

Dos semanas ha tardado Leticia Dolera en contestar a las acusaciones vertidas sobre ella sobre el despido de la actriz Aina Clotet de la serie 'Déjate llevar' cuando esta se quedó embarazada. Ha recurrido al mismo medio que Aina, Twitter, para explicar en una carta pública su postura y los hechos desde su punto de vista.

"He tardado dos semanas en escribir estas líneas porque me encontraba en la recta final del rodaje y porque estos han sido días duros para mí y para mi familia. Se han dicho muchas cosas sobre mí, pero me ha dolido especialmente ver cómo se usaba esta situación para intentar desacreditar al movimiento feminista, tan necesario en nuestra sociedad, o para cuestionar mi compromiso de varios años con el mismo", comienza la directora de la mencionada serie.

Dolera explica que, antes de que se comenzaran los ensayos de la producción, Aina le informó que se había quedado embarazada, momento en que se le indicó que iba a valorarse la situación: "A los dos días la llamé para decirle que, pese a que veía muy difícil que pudiera encarnar el personaje de Cristina estando embarazada de cuatro, cinco y seis meses durante el rodaje, íbamos a dar todos los pasos para valorar en profundidad si podíamos adaptarlo todo a su nueva situación".

Asegura que no podía encarnar el personaje por las circunstancias en las que se encontraba, y alude a una "falta de comunicación" en este asunto que lleva dos semanas dando vueltas. "Lamento que nuestra falta de entendimiento durante todo este proceso y no haber sabido acompañar mejor a Aina como ella necesitaba, nos haya llevado a esta situación de tensión y exposición pública", reflexiona.

"En este equipo, donde somos una gran mayoría de mujeres, tenemos claro que no se puede discriminar a ninguna mujer por una cuestión de género y/o embarazo", añade Dolera que, además, invita a hacer una reflexión en el sector "sobre cómo la maternidad afecta a todas las mujeres de la industria, no solo a las actrices, que en la mayoría de los casos no tienen contratos fijos y son contratadas de forma temporal y que por lo tanto se encuentran en una situación de vulnerabilidad"

Puedes leer la carta íntegra en este tuit que Leticia ha colgado en su cuenta de Twitter:

Estas son mis explicaciones de lo sucedido en “Déjate llevar”.

Gracias por leerme. pic.twitter.com/nmpFRZRp1p — Leticia Dolera (@LeticiaDolera) 5 de diciembre de 2018

