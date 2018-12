7 dic 2018

Los Billboard: Women in Music reconocieron anoche a Ariana Grande como la Mujer del Año en la gala celebrada en Nueva York. Sin embargo, para la cantante 2018 no va a ser recordado como ese año que uno guarda en su memoria por la cantidad de sueños cumplidos o anécdotas agradables vividas.

Ariana, que hace unas semanas veía como su ex, Mac Miller, fallecía, se subió al escenario para recoger su galardón y no pudo contener las lágrimas. Hasta el punto de que acabó rompiendo en llanto delante de una audiencia que la ovacionó.

"Quiero decir que me parece interesante que este haya sido uno de los mejores años de mi carrera y el peor de mi vida", reconocía Grande antes de añadir: "Creo que mucha gente miraría a alguien en mi posición ahora, supongo, Mujer del Año, una artista que podría estar en su apogeo. ¿Sabes? Como ella lo tiene todo".

No tengo idea de lo que estoy haciendo con mi vida personal"

"Pero en lo que respecta a mi vida personal, realmente no tengo idea de lo que estoy haciendo. Solo quiero decir que si hay alguien por ahí que no tiene idea de lo que traerá el próximo capítulo, no estás solo en eso", sentenciaba asegurando que no iba a llorar, pero sin poder contenerse finalmente.

"Tengo todo lo que siempre soñé tener y últimamente he descubierto que son las cosas que siempre he tenido y las personas que siempre he tenido las que me hacen más feliz", finalizó, llevándose un enorme aplauso.

