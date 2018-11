19 nov 2018 Carlos González

Tiene agallas y está haciendo la mejor música de su carrera", ha dicho la revista Billboard para explicar porqué le ha concedido el título de Mujer del Año. Un honor que antes ya recibieron Madonna, Lady Gaga o Taylor Swift.

Y sí, agallas, no le faltan a Ariana Grande. Ni titulares, casi uno por día. Como el lanzamiento de su último tema 'Thank U, Next' —'gracias, el siguiente'— en el que habla de algunos de sus ex: el bailarín Ricky Alvarez, el rapero Big Sean o el humorista Pete Davidson, con el que rompió en octubre después de anunciar la boda.

Presentó la canción en el programa de Ellen DeGeneres y casi acaba en el suelo, se resbaló al bajar de una silla. Pero reaccionó de la mejor forma: riéndose. Y es que la cosa tenía guasa, porque la cantante, toda vestida de blanco, actuaba encima en una especie de salón de bodas vacío. Pero que nadie busque rencor en la letra porque es lo contrario: un canto al buen rollo, al perdón, a quedarse con lo positivo tras la ruptura y a pasar página.

Quien no tuvo tanta suerte fue Mac Miller. También aparece en el tema, pero murió en septiembre de una sobredosis. Hasta mayo, y durante año y medio, mantuvo una relación con la cantante que ella calificó como "tóxica". "Le he cuidado, he intentado apoyarle para que se mantuviera sobrio y he rezado por él durante años, y lo seguiré haciendo siempre, pero no podéis culpar o avergonzar a una mujer por la incapacidad de un hombre para controlarse", dijo entonces. A pesar de ello, muchos la responsabilizaron de su muerte desde las redes sociales.

Igual de explosiva, aunque menos traumática, ha sido su relación con Pete Davidson. El mismo día que se conocieron, él le pidió que se casaran. Se comprometieron, se fueron a vivir juntos, se hicieron diez tatuajes para proclamar su amor y en solo cinco meses habían roto.

Una diva con exigencias

Lo que siempre se ha criticado de ella es su carácter y sus exigencias de diva. Solo permiten que la fotografíen desde el lado izquierdo, más de una vez la han acusado de ser desagradable con sus fans y hasta han pillado a sus guardaespaldas llevándola en brazos para que no tenga que andar. Así es trabajar con Grande, según alguien que ha sufrido la experiencia: "Es como si el presidente hubiera llegado a la ciudad. Todo el mundo está muy estresado y, a la vez, se ríen de ella, porque se arma un inmenso follón en torno a nada".

Ahora, hemos sabido que vive "con un dolor constante". Lo suyo es más frívolo y tiene tratamiento: es por culpa de la coleta alta que lleva y que tanto debe tirarle. Lo ha reconocido ella misma en Twitter. Eso sí, también ha aclarado que no le importa.

