7 dic 2018

Bigote arrocet volvió a Marbella para participar como jurado en el certamen Linda de España, un concurso de belleza en el que coincidió con María Bravo y que aprovechó para presentar su colección de faldas pintadas a mano que lucieron las modelos sobre la pasarela. "Esta colección viene de semi-mini. Como mini pero plisadita, así con alto vuelo, como las que se usaban en la época cuando bailábamos 'rock and roll'". Se ha convertido en todo un artista a la hora de combinar la pintura y la moda, y no sabemos por qué no se decide a ampliar horizontes y lanzarse a conquistar el mundo de la moda.

En este evento, que tuvo lugar el pasado fin de semana, Edmundo tuvo tiempo de charlar con la prensa de diversos temas, incluso de aclarar cuál es el estado de salud de Terelu Campos. "Está bien. Tenía unas pequeñas curas que había que hacerle pero, para lo traumático de la operación, está bien. Muy bien. Va a quedar muy bonita esta niñita". Una de las que más está sufriendo al ver por lo que la colaboradora de 'Sálvame' (Telecinco) está teniendo que pasar es María Teresa Campos. "Está un poquitito más calmada. Tú piensa que una mamá siempre se preocupa más que los propios hijos. Le pasa a algún hijo mío y me duele dos veces", aclara.

Problemas con su empleada del hogar

Y es que esta no es la única preocupación que ocupa la mente de la Campos, aunque sí es la más importante. María, su empleada del hogar, demandó a la presentadora de televisión por despido improcedente tras 15 años a su servicio. Al parecer, María se fue de vacaciones a Perú y tenía que haberse reincorporado a su puesto de trabajo el 6 de septiembre. Dos días después de cumplirse la fecha, y sin tener noticias de la empleada, María Teresa procedió a su despido y envió una carta a su empleada.

Ahora, Campos no solo se enfrenta a una denuncia en la que se le reclaman 10.000 euros, sino que María amenza con contar sus intimidades al mejor postor, pero a Edmundo no le preocupa. "Diga lo que diga, pues no tiene nada que hacer". Pero la familia está dolida con las acciones que tiene pensado tomar. "Me duele sobre todo porque nunca consideré que iba a pasar algo así. Tú sabes cómo en la vida hay alguien que quiere sobresalir en algo y siempre se busca algún pretexto", explica rotundo.

Mientras esperan cuál es el siguiente movimiento de la ya exempleada del hogar, Edumundo ya piensa en las Navidades asegurando que tiene preparadas las cartas para Papa Noel y los Reyes Magos, y no son los únicos que recibirán una epístola suya. "He escrito hasta a los Reyes de España. Por escribir que no falte" y es que el cómico tiene muy claro lo que quiere recibir por Navidad. "Yo lo único que quiero es salud y que haya paz entre nosotros que es lo más importante de todo porque está todo como muy convulsionado. Yo vengo de fuera y notas ese tipo de convulsiones y me duele mucho que España esté pasando todos estos momentos".

Una gran oportunidad

Rocío Amezcua Torres fue la ganadora de Linda de España, un certamen que, anualmente, se celebra en Marbella. Durante cuatro días, la localidad se ha convertido en un punto de encuentro de cultura, turismo y gastronomía, fomentando la imagen de la ciudad de Marbella. Este concurso pretende ser un icono para todas aquellas jóvenes que quieran encaminar su carrera profesional en el mundo de la moda, la publicidad, el cine, la televisión o el espectáculo en general. La ganadora tendrá ahora una gran oportunidad para iniciar su carrera profesional y, ¿quién sabe? volver a lucir algún día los diseños tan originales de Edmundo Arrocet.

