7 dic 2018

Ha sido un divorcio largo y complicado para tan corto matrimonio. Hace más de dos años que Feliciano López decidió poner fin a su relación con Alba Carrillo de una "manera fría", como ella misma explicó, antes de cumplir su primer aniversario. Pero no ha sido hasta ahora cuando la guerra entre ellos ha llegado a su final.

Desde su ruptura, el foco mediático se centró en el cruce de acusaciones continuas que convirtieron lo suyo en una telenovela, con infidelidades, muchas lágrimas, declaraciones de familiares y sorprendentes confesiones sobre los secretos de alcoba que dejaba una ligera duda sobre la orientación sexual del tenista.

Aunque el divorcio se hizo oficial en el 2017, la pareja tenía que resolver algunos asuntos económicos pendientes. Se casaron en bienes gananciales y seis meses más tarde Feliciano López pidió a Alba Carrillo firmar la separación de bienes, algo a lo que ella accedió. Es precisamente por eso que la modelo le reclamaba 500.000 euros, por los seis meses que sí estuvieron en gananciales.

La resolución

Finalmente, tras una larga lucha judicial, el tenista y la colaboradora televisiva han llegado a un acuerdo confidencial del que poco se sabe. Solo que la cantidad recibida por la modelo ha sido muy inferior a la que reclamaba, incluyendo el pago de las costas del proceso judicial y un año de alquiler.

"Está ya todo finiquitado. Todo solucionado y doy gracias a Dios que ya no voy a tener que volver a ver a Feli ni él a mí", ha afirmado ella durante la fiesta de Navidad de la productora en la que trabaja, donde se mostró feliz con la noticia: "Así que creo que para los dos es una buena noticia".

A pesar de esta decepción amorosa y otra posterior, recordemos que mantuvo un breve romance con David Vallespín que finalizó en agosto, como anunció la revista Corazón, Alba Carrillo no pierde la ilusión y las ganas de encontrar el amor. "He pedido un chico como Dios manda, que sea bueno, que si está conmigo no esté con más… Una cosita básica, no soy exigente", afirmó, unas declaraciones donde muchos vieron una posible indirecta a su ex. ¿Realmente ha terminado la guerra? Ella dice que sí.

