9 ene 2019

Fue ayer cuando se dió la noticia bomba del día: Albert Rivera habría roto, desde el mes de noviembre, con su pareja Beatriz Tajuelo. Ambos mantenían una relación de más de tres años pero ya se rumoreaba que su amor no iba viento en popa. A penas se conocía nada de ella pero por lo que parece, ahora conoceremos mucho menos.

Se daba esta noticia en 'Ya es mediodía', donde colabora Alba Carrillo. La modelo se quedaba atónita a la noticia, al igual que los demás colaboradores. No obstante, no ha dejado pasar la oportunidad de tirar la caña al presidente de Ciudadanos, asegurando que no le importaría tener más de un 'affaire' con él.

"No os metáis con mi futuro marido. Yo ya me veo, estoy en la Moncloa, voy de primera dama. Voy a poner la moda española en lo más alto", bromeaba Alba Carrillo. Entre broma y broma, la verdad asoma y parece que este refrán se cumple en Alba Carrillo. Terminaba su discurso afirmando que: "Todos lo hemos pasado mal. Ven que yo te acojo para hacerte llevar mejor este duelo".

¿Tendrá posibilidades la colaboradora de tener una aventura con el presidente de Ciudadanos?

