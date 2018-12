7 dic 2018

Aquella frase de "la noche me confunde" se ha convertido en parte del imaginario colectivo, a pesar de que su vida lleva años alejada de los focos. Dinio García, al que conocimos por su relación con Marujita Díaz, realizó unas declaraciones ayer en 'Jaleos' de las que ya se han hecho eco varios medios.

Porque es un hombre nuevo alejado de esa noche que le confundía y está tratando de formar una familia al lado de la mujer a la que conoció en la barcelonesa sala Bagdad con la que contrajo matrimonio hace unos meses, Milena Millon. Sin embargo, no le está siendo posible.

Padre de un hijo, de 14 años, fruto de su primer matrimonio, el cubano quería darle un hermano, pero está teniendo problemas de fertilidad que le están imposibilitando cumplir ese sueño que lleva tiempo persiguiendo.

"Yo ahora mismo estoy bien de eso, pero empecé teniendo azoospermia y después teratospermia. Vamos, la primera es ausencia de espermatozoides y la segunda lo mismo me salían con tres cabezas. No era fértil y me hice una analítica", ha confesado Dinio abiertamente.

Fui el golfo más golfo y eso me pasó mucha factura"

"Me di cuenta cuando quise ser padre. No podía serlo por la teratospermia. Por ese motivo me llevé 14 años intentándolo hasta que un día me hice una prueba. El urólogo Dr. Wafik, al que le debo tanto que me emociono, me dio sus mejores consejos", continúa contando su hitoria.

Y hace unas recomendaciones a la juventud para no verse en esta situación llegado el momento de tener querer descendencia: "Yo recomiendo que tabaco y alcohol, nada. Todo el que quiera ser padre que trate de evitar el exceso. Yo fui el golfo más golfo de todos los golfos y eso me pasó mucha factura. Hay mucha gente que desconoce todo eso".

Más noticias de Dinio...

- La gran boda búlgara de Dinio y Milena, bailarina de la sala Bagdad