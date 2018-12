25 dic 2018

Hace tan solo unas semanas que se conocía la noticia de los problemas de fertilidad de Dinio, algo que por suerte ha quedado atrás. El cubano y su mujer, Milena Milton, se convertirán en padres de su primer hijo en común en junio.

"Es un bebé muy querido y buscado. Me ha costado casi dos años de tratamiento para que mi mujer se quedase embarazada", ha confesado el orgulloso papá. Sobre el sexo del bebé, ya saben que será una niña, aunque por el momento no han decidido nombre: "Es muy pronto. Mi mujer está de solo 15 semanas. Queremos que sea un nombre corto".

La llegada de este bebé supone una gran alegría para la familia. Para el cubano será su tercer hijo, después de Brian García, de 14 años, y Karla García, de 21, fruto de sus anteriores relaciones. En cambio, para Milena será el segundo después de Miki, de seis años: "Miki, el hijo de mi mujer, al que quiero con locura, también lo sabe y está muy feliz de poder jugar con su hermanita. Toda la familia de mi mujer lo sabe. La mía no. Se lo estoy diciendo poco a poco", ha declarado.

Para la infancia de su futura hija, Dinio le desea una diferente a la que él tuvo: "Me crié con mis abuelos, porque mi padre se murió a los 33 años y mi madre nos dejó en Cuba a cargo de los abuelos. Yo me puse a trabajar muy joven. A los 13 años ya estaba vendiendo refrescos en Cuba para llevar dinero a casa", ha relatado.

Sus problemas de felicidad

El camino para el empresario no ha sido fácil. Él mismo ha contado que debido a su ritmo de vida y a los excesos durante la juventud sufrió azoospermia, ausencia de espermatozoides y después teratospermia. "No era fértil y me hice una analítica y gracias al urólogo Dr. Wafik, que me ofreció sus mejores consejos médicos, ya estoy en forma", ha declarado. Y, como recomendación, añade: "Todo el que quiera ser padre que trate de evitar el exceso. Nada de tabaco y alcohol. Yo fui el golfo más golfo de todos los golfos y eso me pasó mucha factura".

No ha sido el único problema al que ha tenido que hacer frente. Hace tan solo unos días denunciaba haber sido víctima de un injerto capilar mal hecho en Turquía. Al parecer, le dio una grave reacción alérgica y se le llenó el cuero cabelludo de unas dolorosas heridas.

Ahora Dinio confiesa haber dejado a un lado los vicios y seguir una vida sana sin tabaco y sin alcohol. Además, ha emprendido un nuevo rumbo profesional y ha comenzado, junto a unos amigos, un nuevo proyecto relacionado con las pastillas de viagra.

