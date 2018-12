10 dic 2018

Con las ganas que tenía de quedar con Bertín y al final he tenido que hacer la entrevista por teléfono. Y la culpa ha sido mía. Habíamos quedado para vernos, pero una urgencia impidió la cita y finalmente tuvo que ser de esa manera. Por lo tanto, no hay fotos de la charla. Casi mejor, porque iba a ser el primer entrevistado más alto que yo. Bueno, Bertín es más todo en general y nunca deja a nadie indiferente. Siempre lo ha sido como presentador, cantante, empresario, "No, no. Yo soy cantante. Eso es lo que he sido toda mi vida y lo que más me gusta. El resto es un añadido". Así que cuando lo vemos en televisión, es un cantante que presenta y así con todo. "Eso, es. Soy un cantante que hace más cosas".

Si hay algo claro cuando se habla con Bertín es que lo políticamente correcto se queda en la puerta. Las cosas claras. Me surge la duda de si transcribirlas tal cual y finalmente decido que sí, porque "a mí me la sopla lo que opine la gente de mí. No te puedo explicar lo poco que me importa lo políticamente correcto". Pues a jugar.

Como cantante que es y se define, saca nuevo disco y ya van casi 30. En este caso es de rancheras. Una de sus pasiones y una de sus virtudes. "Es un disco que me ofrecen grabar desde el Instituto Mexicano del Mariachi de México. Se pusieron en contacto conmigo a través de su presidente que es Chucho Rincón", que a su vez es uno de los mejores productores de ese país —algo que avalan sus cinco Grammy y sus nueve Grammy Latinos— además de músico y amigo íntimo en vida del gran José Alfredo Jiménez. "Chucho es un señor mayor que vino a España a hablar conmigo para decirme que querían hacer un disco muy especial con bastantes temas de José Alfredo y a mí me pareció una idea cojonuda".

Bertín Osborne posando. pinit

En el disco hay temas escritos también por Bertín, "seis en concreto. Pero lo más destacable es que hay varios de José Alfredo que son inéditos. La familia se los regaló a Chucho y él ha hecho lo propio conmigo. Imagínate la oportunidad y la responsabilidad". La idea le sedujo tanto y era tan especial "que yo tenía un disco a punto de empezar a grabar y lo suspendí todo para hacer este. Hubo un poco de lío al principio porque ya tenía todo contratado, desde el estudio hasta los músicos, y dije que cambiaba de planes". Aunque un disco de rancheras grabado en España… "No, no. El disco lo ha grabado Chucho en México con un mariachi espectacular que suena que es una virguería". Me gusta este adjetivo porque consultando en la RAE, es mucho más serio de lo que pensaba: "Acción o cosa hecha con gran perfección y delicadeza o que requiere mucha habilidad y trabajo". Acertado para el caso.

"Grabada la música, la voz la puse yo aquí en España. Deseando estoy de empezar a girar en febrero". 15 conciertos cerrados y acaba de sacar el disco. "Eso son los que hay ahora, pero habrá muchos más". Lleva diez años sin hacer gira y cinco desde el último disco de rancheras.

Por primera vez, he dejado pasar unas líneas antes de escribir el título de este. Se ha llamado 'Yo debí enamorarme de tu madre'. Todo lo que les venga ahora mismo a la cabeza ya fue hablado y polemizado por la comunidad tuitera y por los medios en general cuando se conoció el nombre del álbum. Si les digo que además en la portada aparece sentado en un granero o pajar, pues eso. Le pregunto porque Bertín, sacando un disco con ese título, da para preguntar (risas) "Ya sabíamos que daría de qué hablar. Pero lo cierto es que ese título es de una de las canciones del disco que es del propio José Alfredo. Te diría que es la más bonita de todas. Cuenta la historia del propio José Alfredo, que se casó con la hija de un amigo suyo que era treinta años menor. Tuvieron tres hijos y nunca se separaron. Hay que escuchar la letra porque es un tema maravilloso. Pero vamos, que al margen de eso, era de cajón que el título tendía que ser ese" (risas).

Kike está recuperándose como puede. Ha sido una operación muy dura"

Un acierto el nombre porque se ha hablado mucho y eso siempre es bueno para la campaña de publicidad, aunque su mujer haya tenido que aclarar en algún medio que la canción no es sobre ella. Las etiquetas y la polémica le dan igual "me importan un carajo. Llamó la atención y generó todo tipo de comentarios. Estaba previsto".

Leo que es el único cantante no mexicano que canta rancheras como los mexicanos. "Eso no lo digo yo, ¿eh? Si lo has leído es porque me lo dijo Chucho". No sé qué tal sentará esto en el país de las rancheras, "pues te doy un dato y tú decides. Ellos tienen pensado presentar este disco a los Grammy por México, no por España. Es decir, para ellos es un disco local aunque lo cante yo. No sabes la ilusión que me hizo que me contara todo esto. Es el mejor disco de rancheras que he hecho". Y lleva una quincena. Será un disco histórico porque es la primera vez que México va a los Grammy con un disco de rancheras cantado por un español.

La respuesta a qué echa de menos de México cuando está en España le va a gustar a muchos: "Hombre, cuando estoy en España no se echa de menos nada. Porque aquí se está mejor que en ningún sitio. Si quieres que diga algo, echo de menos Acapulco cuando aquí estamos con este frío" (risas).

Muchos tachan al protagonista de esta charla de machista, "es que ahora mismo estamos rodeados de imbéciles, a mí me la sopla lo que digan en ese sentido y los que digan eso son una mancha de gilipollas". Avisados estaban de la claridad al hablar.

Jota Abril junto a Bertín Osborne durante un concierto. pinit

Cuando el cantante hace tele, las cosas no le van nada mal. Desde hace unos años nos abrió las puertas de su casa y de las de otros para conocer a grandes personajes de nuestro país, no sé si faltará alguno por entrevistar. "Claro. Muchos. Ahora volvemos al formato inicial de 'Mi casa es la tuya', en la que entrevisto a una persona sola. Hay muchos que no han salido aún".

Se le escucha animado con este nuevo disco y con la nueva temporada de su programa, pero siempre preocupado por lo que ocurre en casa "Kike está recuperándose como puede. Ha sido una operación muy dura y está aún con la resaca de ese momento complicado y con dolores. Todo estamos empujando para que mejore de verdad. Va mejorando poquito a poco".

Tanto Bertín como Fabiola —su mujer— crearon una fundación para ayudar a todos aquellos padres que tengan hijos con lesiones cerebrales. Luchan junto a su otro hijo Carlos. Una familia que no pasa por un momento de crisis "eso no es verdad. Mejor reírse de esas noticias" y a la que le mandamos mucho ánimo para ver a Kike de nuevo riéndose en casa.

Más noticias sobre Bertín Osborne...

- Bertín Osborne desmiente la crisis con Fabiola Martínez

- Fabiola Martínez habla de la operación de su hijo: "Ha sido muy duro"

- La confesión más dolorosa de Bertín Osborne: "Mi hijo murió en mis brazos"