10 dic 2018

Acaba el año y empiezan los balances. Lo malo vende más que lo bueno, así que vamos a repasar los fiascos del 2018 con la intención de sacar alguna moraleja que sirva a las cadenas a tomar mejores decisiones el año que empieza. En Telecinco se llevaron un buen susto con el 'GH Revolution', revisión del formato que, sin Mercedes Milá, pasó con más pena que gloria por una parrilla que necesita del éxito de sus ‘realities’ para alimentar el resto de los programas. Anunciar una revolución que no era acabó por pasar factura.

El récord al programa más corto del año, una sola entrega, lo tiene 'Ahora, la Mundial', un debate futbolístico que no dio pie con bola. 'Factor X' ha comenzado su ciclo descendiente y, por si fuera poco, Telecinco ha perdido ‘La Voz’, que pasa a Antena 3. Esperemos que este fichaje le vaya mejor que ‘Ninja Warriors’ o ‘Casados a primera vista’ pero, sobre todo, mejor que ‘La noche de Robert’, con la que el gallego Roberto Vilar se estrelló la noche de los viernes. En sus cadenas hermanas, Cuatro no sacó partido a ‘Los reyes del barrio’ y a La Sexta se le atragantó ‘El comidista.’ En TVE, la apuesta por el humor de Anabel Alonso y José Corbacho no cuajó con ‘Dicho y hecho’ y fue decepcionante el regreso del debate de la mano de Carlos Herrera con ‘¿Cómo lo ves?’. Más riesgo, más directo, más interacción: ese parece el camino en el 2019.

Culebrones turcos

Kara Sevda está triunfando en televisión. pinit

Permítame que les diga que la fiebre de los culebrones turcos es, para mí, un ‘deja vú’… Hace cuatro años, cuando vivía en Buenos Aires, el país se paralizaba con los amores, desamores, celos y bastardías turcas, hasta el punto de que los programas se peleaban por entrevistar a sus protagonistas, repentinas estrellas en un país que tiene una de las industrias audiovisuales más potentes de América Latina. Ahora, un estreno ‘multicast’ que le funcionó bien a Mediaset, ‘Kara Sevda’, se ha convertido en el contenido que ha levantado las tardes de ‘Divinity’ y que, tras ‘GH VIP’ y ‘MYHYV’, es lo más visto de la web del grupo: casi 4 millones de reproducciones.

Ojo que la serie, ‘Amor oscuro’ en español, logró el Emmy Internacional en 2017 a la Mejor Telenovela: con su música constante, su acción dosificada, sus diálogos y su trama, una historia de amor con la lucha de clases como trasfondo, ha conseguido conquistar, sobre todo, a las mujeres y jóvenes, que han descubierto en ella una revisión moderna del género, con situaciones cercanas a la realidad aunque bañadas de un neorromanticismo necesario para crear corazones rotos. ‘Ezel’, ‘El sultán’, ‘El siglo magnífico’ y ‘Las Mil y Una noches’ son títulos que han cosechado gran éxito internacional. Ahora falta que aprendamos a crear un fenómeno parecido para conquistar el mercado en todo el mundo.

Más 'Christmas' que Navidades

Un fotograma de 'Love Actually'. pinit

Desde hace unas semanas, las cadenas de TDT huelen a pavo asado y mazapanes. Los árboles decorados llenan las pantallas en los innumerables telefilmes de familias reunidas, amores al calor de la chimeneas y cartas a Papá Noel. Y, como todos los años, ‘Love actually’ será unas de las películas imprescindibles de la temporada. Estos días, la página de inicio de Netflix parece un catálogo de regalos. Las series americanas, que tienen programadas su temporadas al milímetro, también cuentan con sus episodios especiales (‘Cuéntame cómo pasó’ es de las pocas que se lo puede permitir en nuestro país).

Curiosamente, la oferta de ficción española de temática navideña es inconsistente, por no decir nula: ¡con el juego que dan las cenas familiares y los conflictos con los que todos los espectadores nos identificamos! No estaría mal que, además de especiales musicales como ‘Telepasión’, las cadenas apostaran por la producción de títulos creados para la ocasión, que recreen con todo lujo de detalle (con humor o drama) nuestras tradiciones y nos lleven hasta las Campanadas o los Reyes Magos con personajes de Murcia o Cantabria, en lugar de tanto Wisnconsin o Nueva York. Que se note que somos el mayor exportador de turrón del mundo…

