11 dic 2018

El actor Miguel Ángel Silvestre pasa por uno de los peores momentos de su vida: la pérdida de su padre. Un duro golpe para el artista que siempre ha compartido lo unido que está a su familia, y más a su padre. Miguel Ángel Silvestre Vera ha fallecido a los 65 años.

El padre del reconocido actor de 'Velvet', era un fisioterapeuta muy reconocido en Castellón. En esta ciudad, donde nació Miguel Ángel Silvestre, pasaron por la clínica de su padre numerosos deportistas de élite de Castellón. Según El Periódico Mediterráneo, el entierro tendrá lugar en la capilla del Tanatorio Castellón, mañana a las cuatro de la tarde.

En agosto, el actor compartía en sus redes una de sus fotos más tiernas de mayor junto a su padre. "Las mejores siestas. Papá. Me acuerdo muchas veces de las siestas que hacía de pequeño después de comer apoyado en el pecho de mi padre, con sus manos tocándome la cara. Luego al despertarme me tomaba un helado y a jugar por ahí... un vida sin preocupaciones...Gracias papá por hacerme confiar en que a pesar de las adversidades, no había nada de que preocuparse"., escribía en su post.

No son los únicos momentos que el protagonista de Velvet ha compartido en sus redes. También nos ha mostrado su estrecha relación con su madre y hermana: "estas navidades os pienso comer a besos!!!", compartía el actor junto a una foto con las mujeres de su vida. Y su debilidad por su sobrino.

Miguel Ángel Silvestre pasa por uno de los peores momentos de su vida, pero el apoyo de su familia es incondicional.

