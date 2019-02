1 feb 2019

Miguel Ángel Silvestre es uno de los actores que más deporte practica. Normalmente, sus redes sociales se llenan de fotografías de sus proyectos laborales pero aunque actualmente se encuentre rodando alguna serie, lo cierto es que siempre tiene tiempo para practicar algún deporte.

Esta vez, ha querido probar uno nuevo y la verdad es que no se le da nada bien. "Creo que me he roto dos huesos de la mano", escribía junto a un vídeo que ha publicado. Miguel Ángel Silvestre es muy curioso y lo cierto es que le ha llamado mucho al atención el 'Jaialai', el deporte por excelencia del País Vasco.

Aunque por el momento, solamente está practicando, el actor ha compartido esta reflexión en su perfil de Instagram: "Demasiado café esta mañana. Hay muchas cosas de este deporte "#jaialai" que me llama la atención, sus raíces e historia. En el Pais Vasco dicen. "vamos a ensayar Jai Alai", no dicen "entrenar". Lo consideran un arte. Cuanto más aprendo más lo entiendo. Gracias Jose", escribía.

