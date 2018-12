11 dic 2018

Compartir en google plus

Jennifer Aniston no es conocida precisamente por airear su vida privada. De hecho, es conocido que la actriz no tiene ninguna red social abierta, por lo que sus seguidores más fieles solo pueden verle y seguirle a través de las pantallas del cine. ¿Por qué no se une a la moda de ser 'influencer'?

La estadounidense ha querido ser totalmente transparente en la revista 'Elle', donde este mes es portada. Allí ha hablado de los celos que le ocasiona compartir su vida privada, algo que ella llama como "suyo": "Lo único que tengo que mantener es ese pequeño círculo sagrado que es solo mío", afirma.

La actriz tiene rechazo a hacer fotografías o vídeos de su círculo más personal: "Si estoy sentada publicando algo sobre mis perros o estoy haciendo un 'boomerang' de mis taza de café por la mañana, estoy regalando un trozo más de algo que es mío", confesaba.

Quizás es por esto que Jennifer Aniston evita responder a todo tipo de preguntas relacionadas con el mundo de Internet y las redes sociales cuando acude ha algún gran evento. ¿Conseguirá la sociedad hacerle cambiar de opinión? Hagan sus apuestas.

Más noticias de Jennifer Aniston

- El motivo por el que no habrá 'remake' de 'Friends', según Jennifer Aniston

- Jennifer Aniston confiesa su trauma infantil

- Justin Theroux rompe su silencio sobre el divorcio con Jennifer Aniston