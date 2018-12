5 dic 2018

Jennifer Aniston es una de las mujeres más deseadas de la meca del cine, sin embargo, parece que esa imagen que tenemos de ella no se corresponde con la que ella tiene de sí misma. Algo que arrastra desde que era tan solo una niña y que le ha llevado a vivir un auténtico trauma sobre el que se ha sincerado durante una entrevista de la promoción de su película 'Dumplin'.

Al parecer, Jennifer tiene un trauma con su aspecto físico, generado por el carácter exigente de su madre, Nancy Dow: "Ella era modelo, bellísima e impresionante. Le importaba muchísimo su aspecto y su imagen. Pero también el mío. No fui la niña modelo que ella hubiese esperado y eso fue algo que siempre me acompañó".

Este hecho no solo le influyó en la concepción que tiene sobre su físico, sino que, además, provocó que haya tenido una relación llena de idas y venidas con su madre. Hasta el punto de que no acudió a ninguna de las bodas que, hasta la fecha, ha celebrado la actriz de 'Friends'.

La madre de Aniston publicó en 1999 unas memorias, 'From Mother and Daughter to Friends: A Memoir', que hicieron que la relación se deteriora aún más. Ahora, con esta confesión del trauma que le causó, se entienden mejor esas fricciones.

