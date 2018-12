11 dic 2018

Melissa Jiménez vive un momento único en su vida. Tiene dos hijas junto al futbolista Marc Bartra, con quien se casó hace ya unos años. Ambos, viven en Sevilla debido a que el jugador comparte vestuario con compañeros del Real Betis Balompié.

"Estoy encantada, cada vez me gusta más Sevilla, de hecho ya iba encantada cuando nos dijeron que nos íbamos a vivir allí, pero estoy feliz, tengo una vida muy tranquila, muy familiar, y cada vez que puedo me escapo a Madrid, que lo tengo como a la vuelta de la esquina, así que feliz", afirma.

Sin embargo, parece que la periodista echa de menos trabajar en la televisión, aunque asegura que tarde o temprano volverá. Para ella, lo más importante son sus hijas. Parece que la pareja ha credo una buena familia y no descarta en algún momento volver a quedarse embarazada.

"Yo siempre he dicho que me gustaría tener dos hijos, pero sí que es cierto que como Marc es muy niñero y la verdad que tenemos dos niñas que se portan fenomenal, quien sabe, igual sí que nos plantearíamos ampliar la familia y a ver si me sale niño el tercero, nunca digas nunca, así que no cierro puertas", concluye.

