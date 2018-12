11 dic 2018

Durante el famoso programa de 'Carpool Karaoke', se hicieron unas duras declaraciones que dejaban a todo el mundo boquiabierto. Miley Cyrus le hacía bullying a Hailey Baldwin. Esto fue reconocido tanto por la cantante como por la modelo, y contaron incluso detalles de lo sucedido.

Sin embargo, aunque no es la historia que más una a dos famosas, Hailey Baldwin reconocía: "Miley was the biggest troll to me! She prepared me for this industry!" ("Miley era un troll increíble! Ella me preparó para esta industria"). Parece ser que la actual mujer de Justin Bieber, Hailey Bieber, se lo ha tomado con el tiempo demasiado bien.

Toda la historia comienza por la amistad que había entre Miley y la hermana mayor de la modelo, Alaia. "She would try to play with us, like me and Alaia, and then we would lock her out of the room (…)" ("Ella intentaba jugar con nostras, con Alaia y yo, y nostras la encerrábamos en una habitación"). La cantante reconoce que fue realmente mala con ella. De hecho, con un claro tono de broma, le decía que ella lo necesitaba para ser una futura celebridad, aludiendo a que eso le hizo más fuerte.

No fueron las únicas declaraciones que se hicieron en el programa de 'Carpool Karaoke' en el que participaba también Kendall Jenner. Esta admitió que había creado una vez una cuenta falsa de Instagram para espiar a un ex. ¡Cuántos secretos guardan las celebrities de su pasado!

