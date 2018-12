13 dic 2018

Quizás sean unas palabras sacadas de contexto, pero lo cierto es que las declaraciones de Lara Álvarez, que presentará las Campanadas en Telecinco, sobre lo innecesario de ponerse transparencias para ser sexy, han sido interpretadas como una indirecta a Cristina Pedroche y su gusto por llevarlas en la noche de Fin de Año ante la audiencia de Atena 3.

Y en medio de toda esta polémica que se ha generado, Pedroche ha hablado. No dudábamos de que fuera a hacerlo. Solo había que esperar el momento adecuado. Y ese momento fue anoche, en el plató de 'El Hormiguero'.

"Soy una mujer libre que decide lo que ponerse cada día. Yo me considero sexy. Ser sexy no es cuestión de una transparencia ni de un escote ni de un nada. Yo puedo ir sexy con unos vaqueros. Es una cuestión de actitud", comenzaba su explicación delante de un Pablo Motos que escuchaba con atención.

Yo puedo ir sexy con unos vaqueros"

"Odio que me digan qué hacer o qué no hacer, pero encima, cuando es algo de ropa es como que por qué a mí se me dice y a otra gente. ¿Por qué no existe esta polémica o esta discusión sobre lo que lleva Alberto Chicote? Alberto se pone lo que le da la gana igual que yo", zanjaba su defensa Pedroche, que está más que acostumbrada a este debate.

Sea como fuere, no nos cabe la menor duda de que esto es solo el principio del juicio público al que será sometida, una vez más, la presentadora. Hace un año, tras recibir los ataques en las redes sociales, llegó a manifestar que no sabía si le compensaba volver a aceptar el reto de las Campanadas.

Sin embargo, como mujer libre que sostiene ser, ha tomado la determinación de hacerlo de nuevo. Esperamos las reacciones en 1 de enero, que ya está a la vuelta de la esquina.

