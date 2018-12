12 dic 2018

Ha zanjado la polémica con un vídeo en sus redes sociales. Lara Álvarez ha querido dejar claro que con Cristina Pedroche no tiene ningún tipo de problemas. Esto ha surgido a raíz de la polémica creada en el día de ayer, en el que se aseguraba que Lara había despreciado los 'looks' elegidos por Pedroche para dar las campanadas.

Ambas, despedirán el 2018 en sus respectivas cadenas, donde habitualmente son protagonistas. Sin embargo, la elección de sus vestidos para las campanadas ha sido objeto de muchas especulaciones. Estos rumores han buscado un conflicto en ambas, algo que ha negado rotundamente la presentadora.

"A ver, no sé por donde empezar. Me da incluso un poco de rabia tener que hacer este vídeo, pero es que estoy viendo cada cosa...No sé si sabéis que este año las campanadas las vamos a dar desde Sant Llorenç, que es un pueblo de Mallorca que en octubre sufrió fuertes inundaciones, incluso hubo 12 personas fallecidas", comenzaba a explicar.

Y añadía: "Por desgracia, no lo está siendo y se están buscando falsos enfrentamientos con compañeras que no llego a entender. Que yo no piense o vista igual que mis compañeras no significa que no tenga un respeto absoluto por ellas. Lo segundo, si considero que hay algo fantástico en la vida es la libertad de elegir lo que a cada uno le parezca oportuno, o se sienta cómodo o vaya con su personalidad. Quiero acabar con cualquier desvío de atención de estilismos o falsos conflictos o ese tipo de historias".

Lara ha terminado su discurso afirmando que llevará un esmoquin de chaqueta y pantalón con el que dará las campanadas junto a Jesús Calleja.

