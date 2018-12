13 dic 2018

Cristina Rodríguez está de enhorabuena, porque acaba de sacar al mercado un libro junto con Sara Brun en el que abordan el feminismo de manera clara: 'De mujer a mujer'. La estilista aprovechó la presentación de la obra para hablar, sin tapujos, de las situaciones de acoso sexual a las que ha tenido que enfrentarse a lo largo de su carrera.

"He vivido tantas situaciones desagradables... Cuando estudiaba Moda, hubo un día en el que me probaba unos bañadores y un profesor se propasó conmigo. Me tocó", contaba a modo de ejemplo la mujer que lleva una vida entera vistiendo a actores en películas, pero que se dio a conocer de una manera más popular gracias a su participación en 'Cámbiame'.

El hombre piensa que somos de su propiedad"

"El hombre piensa que somos de su propiedad. Si nos quieren tocar las tetas, nos las tocan. Yo iba caminando por la calle con una amiga, pasó un chico con una bicicleta y me tocó las tetas", contaba otro de esos episodios desagradables a los que ha tenido que hacer frente y que, por desgracia, son más comunes de lo que deberían en el día a día.

En el último año y medio, las denuncias que llegan desde Hollywood de este tipo de situaciones en la industria, creándose el movimiento #MeToo, están animando a denunciar públicamente las situaciones de acoso y abuso sexual a las que son sometidas miles de mujeres.

Sin embargo, parece que en España aún queda un paso más por dar y poner nombre a los hombres que someten a las actrices, productoras y demás féminas de la industria a este tipo de acoso y derribo. Testimonios como el de Cristina son muy importantes para que se tome conciencia y para que otras alcen la voz.

