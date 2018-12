13 dic 2018

Todavía nadie se imagina quedarse sin los grandes momentos de Ellen DeGeneres en la gran pantalla, pero lo cierto es que ella sí que baraja la posibilidad de que no se produzcan más. Al menos en su programa, 'Ellen', que ha admitido en un perfil de 'The New York Times', que podría tener fin en 2020.

Dos de sus grandes pilares tienen opiniones muy encontradas respecto al programa. Su hermano le pide que se quede, recordándole que su país (Estados Unidos) necesita su voz positiva y unificadora en la televisión con el panorama que tienen en la era de Trump. Pero De Rossi, su mujer, le recuerda que puede explotar toda su creatividad con otros programas. Confía en ella, y quiere que Ellen confíe en sí misma para nuevos proyectos. "Sólo creo que es una brillante actriz y monologuista que no tiene que tener su talk show para explotar su creatividad. [...] No veo el final de su programa como el final de su carrera", argumentaba De Rossi.

Después de saltar a la televisión tras pasar uno de los peores pasajes de su vida, la pérdida de su novia en un accidente de coche, Ellen ha conseguido abrirse un hueco en la audiencia, pero de la mejor forma posible: haciéndoles reír. Sin embargo, un programa que aporta frescor a la situación estadounidense actual, también ha revelado muchos duros momentos de la vida de algunas de las celebrities que pasan por allí. Y hasta hoy ha seguido conquistando a su público, creciendo y acercando a la audiencia todo tipo de personajes que se atreven a pisar el plató de 'Ellen'.

Desde las Kardashian hasta Michelle Obama han sido las celebrities que han estado cara a cara con Ellen DeGeneres. Y además de sus entrevistas, no pasará desapercibida la famosa foto de Bradley Cooper en los Oscar que se ha convertido en una de las más influyentes de la historia. Todavía la presentadora más divertida de la televisión, no ha tomado una decisión final en relación con el destino de su programa, pero nos estamos preparando para lo mucho que la echaremos de menos.

