13 dic 2018

Les costó tanto hacer público su amor, que casi duró más ese periodo de especulaciones y rumores que el de ser pareja reconocida de cara al público. Hablamos de Luis Cepeda y Aitana Ocaña, entre quienes surgió un flechazo auténtico en la Academia de 'OT 2017'.

A principios de octubre, conocíamos que la pareja había tomado caminos separados. Sin embargo, el enorme cariño que se profesan les ha llevado a dedicarse mensajes en las redes sociales que les han puesto en el disparadero. Incluso, él afrontó una serie de críticas por subir un vídeo cantando el último tema que Aitana sacó al mercado, 'Vas a quedarte'.

Cepeda ayer se sentó en 'Lo siguiente', el programa que presenta Raquel Sánchez Silva, y no tuvo reparos en hablar de cómo es su relación con la que fue su novia. Comenzando por ese gesto de subir el tema de su ex haciendo la segunda voz.

"Entiendo que alguien pudiese pensar que había indicios de romanticismo en ese gesto. Lo entiendo perfectamente, pero no valoro las cosas cuando las subo", explicaba, añadiendo: "Igual que he hecho con el resto de mis compañeros, también quería promocionarla a ella de una forma especial. Me pareció bonito hacerle una segunda voz al tema y subirlo a redes sociales".

Este gesto habla de la excelente relación que hay entre ellos. Porque romper no tiene que significar hacerlo en medio de una batalla campal. Cepeda siempre se ha mostrado abierto a hablar de sus sentimientos. Cuando puso el punto y final con Aitana, lo explicó en sus redes sociales.

Como hicieran en el espacio de La 1 cuando estuvo Aitana, a él también le pusieron algún fragmento de cuando estuvieron en la Academia juntos y, como le pasó a ella, se le puso un brillo especial en los ojos. Donde hubo fuego, siempre quedan cenizas... Aunque parece que él podría haber encontrado de nuevo el amor con una 'influencer': Celia Dail.

cepeda viendo su actuación con Aitana en 'OT 2017' de hace un año. pinit

