14 dic 2018

Compartir en google plus

Suso Álvrez se convirtió anoche en uno de los tres finalistas de 'Gran Hermano VIP'. Salió expulsado Asraf, uno de los mejores amigos de Suso en Guadalix. No obstante, esa amistad se fue al traste cuando Aurah Ruiz, su pareja actual, acudió a hacerle una visita a la casa, que s epodría calificar como polémica. ¿Por qué?

Según las imágenes, Aurah le dijo algo al concursante en pleno directo al oído, algo que está totalmente prohibido. Para Aurah no fue nada fácil volver a pisar el plató de 'GH' ya que todo el mundo se le echó encima. Negó ante todo que le hubiera dado al concursante información alguna, cosa que afirmó Suso hace unos días en mitad de una confesión con Asraf.

"Aurah me dijo al oído que tengo opciones de ganar. Se ve que puedo pegar el sorpasso y me lo puedo llevar. Parece que hay mucha gente apoyándome por las redes", aseguraba Suso Álvarez. Esto podría ser uno de los motivos por los que el concursante pierda la oportunidad de ganar el concurso aunque no lo sabremos hasta el próximo 20 de diciembre, cuando se celebre la gran final de 'Gran Hermnao VIP'.

Más noticias de 'GH VIP'

- El dineral que se habria gastado Jesé Rodríguez para expulsar a Aurah Ruiz de 'GH VIP'

- 'GH VIP 6': Las últimas horas en la casa de 'Gran Hermano'

- Aurah Ruiz pide disculpas por su comportamiento en el plató de 'GH VIP'