11 dic 2018

El pasado domingo se vivía un momento de gran tensión en el plató de 'El debate de GH VIP'. Aurah Ruiz visió a Suso Álvarez, su pareja, en Guadalix de la Sierra y en las redes sociales comenzó a comentarse que le había dado información del exterior. Algo que ella negó de manera categórica al regresar al plató, pero que acabó en un enfrentamiento encarnizado con varios de los colaboradores y con Sandra Barneda expulsándola del plató.

La canaria, consciente de que se le pudo ir de las manos por la tensión vivida, ha recurrido a su cuenta de Instagram para disculparse por el comportamiento que la llevó a que la presentadora la invitara a abandonar el plató. Aunque sus plabras suenan más a intentar arreglar lo que le dijo a Suso, al que parece que dejó hecho polvo...

"Cuando lo sentimientos son reales es imposible controlar tus emociones. Pido perdón. Me encantaría hablar con él porque no medí bien las palabras. Me he quedado echa polvo y no me siento muy bien", aseguró en uno de sus 'stories' de Instagram, donde también pide el voto, de manera compulsiva, para que su chico gane el concurso.

Lo cierto es que, la relación entre ellos, ha sido una auténtica montaña rusa en los últimso tres meses. En ese corto periodo de tiempo hemos asistido a varias broncas entre ellos e, incluso, a una ruptura que no tardaban ni 24 horas en arreglar.

Ambos tienen carácter y, unido a la situación familiar que tiene ella, qué pasará con su relación una vez Suso salga del 'reality', es una auténtica incógnita.

