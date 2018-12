14 dic 2018

Acaba de terminar su faceta como jefa de informativos de Antena 3, lo que le ha permitido recuperar algo que durante esos años era imposible: tiempo.

Desde la serenidad y el no tener que salir corriendo de casa a primera hora del día Lomana ha aprovechado las horas para escribir su tercer libro, 'El fin del miedo' (Editorial Espasa) donde, a través de conversaciones con diferentes mujeres, habla del feminismo. De eso y de su vida junto a su marido Josep Piqué también charlamos con ella.

Corazón ¿Cree de verdad que se han acabado los miedos para las mujeres?

Gloria Lomana Sí, en eso estamos. Pienso que este año ha servido para que las mujeres hayamos ganado seguridad y alcemos nuestra voz para pedir lo que nos toca, que es lo mismo que han tenido y tienen los hombres desde siempre: su poder de decisión y el mismo respeto.

C. Tengo la sensación de que hoy se hila más fino y que ya no solo se habla de igualdad sino que las mujeres también nos fijamos en la letra pequeña de esa supuesta igualdad y de las viejas costumbres que no habían desaparecido.

G. L. Hay que hacer mucha pedagogía para explicar el fondo de lo que realmente se demanda y que se cumpla lo que dice la ley. Es verdad que esto se ha podido confundir con ciertos aspectos frívolos que han distorsionado el serio movimiento que estamos hablando. Creo que la mayoría de las mujeres han captado la trascendencia del momento y muchos hombres se suman a este compromiso para que el mundo sea justo con las mujeres. En cualquier caso, lo veo como una riqueza tanto para la sociedad o el mundo empresarial como para los hombres. Tienen que entender que estar rodeados de mujeres con independencia y creatividad nos enriquece.

C. Tiene gracia que lo reivindique un profesional como usted, que ha sido decana como jefa de informativos de una cadena de televisión. Sin duda una abanderada que ha llegado a los cargos de poder en el masculino mundo del Periodismo.

G. L. Precisamente porque no tengo la presión diaria del trabajo, cuento mis experiencias así como los testimonios de las mujeres con las que he hablado. Este libro fue una oferta de la editorial en el momento justo. Acababa de surgir me too, las actrices se vestían de negro… había ilusión y confusión, sobre todo en los hombres, ya que muchos me han reconocido sentir miedo. Era necesario darle sentido y eso es lo que he intentado. Un momento cumbre fue el 8 de marzo, un día histórico, que no olvidaremos. Todo eso iba pasando mientras yo escribía, y a los acontecimientos había que sumar las demandas de otras mujeres.

C. Como bien dice, hoy tiene tiempo para estos proyectos pero no sé si le queda nostalgia de sus años en el poder periodístico.

G. L. Ninguna. Viví ese período con la responsabilidad e intensidad que me exigía el cargo, pero reconozco que había hipotecado mi vida y familia. Hoy, desde la distancia, entiendo lo bien que se vive de otra manera y por eso estoy disfrutando al máximo. En el Periodismo no hay horarios. No es un problema de hombres o mujeres. Es una profesión, sobre todo en los informativos diarios, que te pide dedicación exclusiva y las 24 horas del día. Es muy difícil desconectar si eres alguien responsable. Nunca he delegado mi responsabilidad en otros.

Me aterra perder a alguien de mi familia"

C. ¿Hoy ha aprendido a apagar el móvil?

G. L. Por supuesto. Con este cambio de vida he aprendido a descubrir otras facetas maravillosas que antes ni veía. Tengo tiempo hasta para pensar y eso es algo que ni me planteaba.

C. ¿Su marido Josep Piqué comparte su pensamiento en todo?

G. L. Si no fuera así, no estaríamos juntos. La pareja es tu elección y creo que se ha de basar en una complicidad y corresponsabilidad.

C. ¿No cree que acertar en la elección de la pareja es algo que se aprende con los años y después de algunos errores o experiencias? A fin de cuentas ustedes se conocieron, pero ya iban con los deberes hechos.

G. L. Bueno, eso depende. A mi marido no tengo que explicarle nada porque considera este movimiento una causa noble y justa. Cuando hay que explicarlo y te responden con que sienten miedo, te das cuenta que falta compromiso y pedagogía.

C. Su vida también está marcada por sus mujeres, su abuela, su madre, su hija… ¿recuerda cuando las madres decían a las hijas que recogieran la mesa mientras los chicos miraban sin moverse?

G. L. Esas son las cosas que han cambiado, pero no en todas partes. Pertenezco a una generación que hemos tenido que batallar para transmitir a nuestros hijos la idea de igualdad. Las de mi quinta nos hemos dejado la vida y por eso nos consideran 'superwoman', algo que a mi hija no le gustaría ser, pero es que nosotras no teníamos herramientas para conciliar el trabajo y la familia y hoy eso está cambiando en muchas empresas. Muchas de mi quinta y yo nos hemos dividido entre la familia y el trabajo, pero no te quedaba ni un minuto al día para ti. Las mujeres de hoy no deben olvidarlo ni dar un paso atrás.

Gloria Lomana en una imagen durante la entrevista. pinit

C. Hablando de carencia de tiempo, ¿cree que hubiera podido mantener su relación con Josep Piqué de haber estado en primera línea de combate?

G. L. Nunca he renunciado a mi familia ni a mi trabajo como buena autoexigente, pero reconozco que mi marido me lo pone muy fácil. Cuando yo escribo, él se ocupa de todo, pero sin necesidad de que yo se lo pida.

C. Tienen salud, una mochila llena de éxitos, amor… ¿cree que la vida ha sido justa con usted?

G. L. No me lo planteo como un merecimiento sino también haber sabido elegir a la persona que realmente merece la pena. La vida es también un disfrute y por eso cada día lo vivo como si fuera nuevo. Soy muy vital y positiva y eso ayuda. Josep viaja sin parar y yo me apunto cada vez que puedo, pero su agenda es agotadora. Ahora acabamos de estar en Japón y él empalmó con Guatemala. Es verdad que estar en este momento es una gozada. Los dos apreciamos mucho la familia que tenemos.

C. ¿Y cómo se organizan ahora en Navidad con sus hijos?

G. L. No es fácil porque hay hijos repartidos por todo el mundo, pero tenemos algunas fechas para reunirnos. Nos veremos el día 24 y también en San Esteban en Barcelona. Me encanta repetir celebraciones y sumar cualquier ocasión para estar juntos. Nuestros hijos se llevan muy bien, y eso que algunos viven muy lejos, como el de Australia.

C. ¿Nunca tuvieron miedo a que la convivencia fuera un freno en su historia de amor?

G. L. Para nada, estamos juntos casi siempre. Somos de los que hablamos varias veces al día por teléfono si no podemos vernos. Hacemos gimnasia por la mañana, salimos juntos y compartimos todo. No nos supone ningún esfuerzo sino todo lo contrario, es un placer.

C. ¿Cuáles son hoy sus miedos?

G. L. Creo que solo me aterra perder a alguien en mi familia, pero por el resto no vivo con ningún miedo. Hay que sacudirse los miedos y afrontar las situaciones.

C. ¿Un deseo para el año 2019?

G. L. Quedarme como estoy, en un estado maravilloso que espero perdure. Y ya, sin pensar en mí, me encantaría que el 2019 sea al menos tan importante como el 2018 para las mujeres.

Otras entrevistas de Beatriz Cortázar...

- Inés Sainz: "El terrorismo marcó mi infancia"

- Julio José Iglesias: "Me haré la prueba de ADN siempre y cuando mi padre lo autorice"

- Carmen Posadas: "El feminismo exacerbado nos perjudica"