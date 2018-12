7 dic 2018

Una vez que se ha sabido que el cantante Julio Iglesias no piensa viajar en breve hasta Valencia para realizarse la prueba de ADN y saber si es el padre biológico del demandante, Javier Santos, es el turno de saber cómo reaccionarán sus hijos tras anunciar el letrado que lleva la defensa del presunto hijo que podrían ser ellos los que se sometan a este test para acabar con las dudas sobre esa supuesta paternidad.

"Ya que él no quiere, que vengan sus familiares", ha declarado el abogado Fernando Osuna tras confirmar que Iglesias padre envió un escrito al juez de Valencia encargado del caso "un texto bastante ambiguo diciendo que él se presentará cuando sea pertinente con el único fin de dilatar este proceso", insiste Osuna.

Por eso aprovechando la presencia de Julio José en la comida que María Jesús Barreñada ofreció en el restaurante La Pesquera con motivo de sus bodas de plata en la abogacía, el hijo de Iglesias e Isabel Preysler aseguró que se hará esa prueba de ADN "siempre y cuando mi padre lo autorice. De momento no me ha llegado ninguna notificación y el día que me lo digan lo hablaré con mi padre y haré lo que me diga. De todas formas es un asunto que nunca comentó con él. Es verdad que a Javier le conocí con 20 años, hablamos unos minutos y me cayó bien. Por entonces era un chaval. Que tanto tiempo después ocurra todo lo que está pasando me deja un poco perplejo", afirma.

Lee la información completa en la edición impresa de la revista 'Corazón', a la venta este viernes en Madrid y Barcelona, el fin de semana con los diarios de Vocento y desde el lunes en todos los quioscos de España.

Más noticias sobre Julio Iglesias

- ¿Por qué Julio Iglesias no quiere ir al programa de Bertín Osborne?

- Julio Iglesias: padre forzoso

- Julio Iglesias tiene diez días para contestar si se hará la prueba de paternidad