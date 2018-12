14 dic 2018

No está siendo una semana agradable para Christian Gálvez. El presentadora de 'Pasapalabra' fue nombrado comisario de la exposición 'Los rostros del genio', sobre Leonardo da Vinci, y el colectivo de historiadores del arte no se lo han tomado nada bien.

Gálvez ha tenido que soportar estos días cómo le tachaban de intruso. Pero también ha visto que tiene gente incondicional a su lado. Por supuesto, su mujer, Almudena Cid, que era la primera en expresar públicamente el orgullo que siente por él y su trabajo.

También alguno de sus compañeros de cadena ha querido demostrarle que no está solo y que lo mejor que puede hacer es ignorar esas voces críticas. Nos referimos a Risto Mejide, que ha publicado un tuit, que va dirigido a él y que ha generado un gran revuelo en las redes sociales.

Que vivan los intrusos"

"Jamás estudié publicidad y tengo una agencia de publicidad. Soy jurado de talent shows y juzgo cosas que no sé hacer. No soy periodista y dicen que hago entrevistas. Presento programas y no soy presentador. Que vivan los intrusos", se pude leer en ese mensaje en el que, además, etiqueta a su compañero.

Risto ha recibido críticas por este mensaje. Claro, muchas de ellas, llevadas al extremo. Como aquellos que le indican que, seguramente, no le haga gracia que le oper e de apendicitis un economista. "Si fuese una cuestión de talento estaría bien, el problema viene que se le da bola porque se asegura un éxito a la expo solo por ser una persona conocida por su trabajo en televisión", escribe otro.

