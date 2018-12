15 dic 2018

Eugenia Osborne ha tenido que vivir uno de sus peores momentos con su marido. Aunque la hija de Bertín Osborne está acostumbrada a llevar su relación a distancia, la semana pasada se convirtió para ella en un auténtico calvario, hasta el punto de que llegó a temer por la vida de su marido, Juan Melgarejo.

Y es que todo sucedió porque su marido no para de viajar por trabajo y además esa semana se encontraba en Estrasburgo, la ciudad francesa en la que tuvo lugar el atentado terrorista. "Cuando lo vi en las noticias me entró de todo" (...) "Sabía que mi marido había salido a cenar por la ciudad cuando sucedió el atentado en Estrasburgo", ha confesado la propia Eugenia. Asegura que fue una de las peores noches de su vida, pero afortunadamente su marido estuvo fuera de peligro.

Y es que la hija de Bertín finalmente consiguió ponerse en contacto con su marido y él le pudo explicar lo sucedido y tranquilizarla: "Menos mal que no le pasó nada, hablé con él y me dijo que había escuchado los tiros, pero creyó que eran fuegos artificiales. Se encontró la calle cortada y no pudo seguir así que no estuvo tan cerca del lugar del atentado, pero fue un susto", afirma.

Unos momentos llenos de angustia, que Eugenia Osborne seguro no olvidará, y que el resto de afectados tampoco. Y es que en el tiroteo mortal de Estrasburgo finalmente perdieron la vida cuatro personas y otras quedaron heridas, algunas en estado grave. Una pesadilla que ha acabado con el autor del ataque, Cherif Chekatt, abatido este jueves por la noche en un tiroteo con las fuerzas de seguridad en Estrasburgo, tras dos días de intensa búsqueda.

Más noticias relacionadas...

- Las lágrimas de Eugenia Osborne al hablar de la muerte de su hija prematura

- Eugenia Osborne: "Lo de Cristina Cifuentes me podía haber pasado a mí"

- Eugenia Ortiz da a luz a su tercer hijo