15 dic 2018

Siempre es un placer charlar con Julio Iglesias Jr., sea en el lugar que sea. Esta vez nos encontramos en una comida, celebrada en la Casa de Campo de Madrid con motivo de la celebración de los 25 años en la profesión de su amiga, la abogada María Jesús Barreñada.

Charlamos después de haber atendido a distintos medios y concedido varias entrevistas. A pesar de esto, él, inasequible al desaliento, no ha dejado de sonreír ni un solo momento.

Corazón Recién llegado de EE.UU., donde reside habitualmente, vuelve, como tantos otros, a casa por Navidad. ¿O no?

Julio Iglesias Jr. ¡Qué va!, para empezar, yo ya no sé ni dónde vivo (Risas). Creo que entre Miami, donde resido desde hace 35 años cuando me fui junto a mis hermanos a vivir con mi padre y mi casa del norte de California, donde suelo ir también a menudo. Y esta vez no he vuelto a casa por Navidad, todavía no. He venido para hacer una cosa puntual aquí en Madrid por amistad con el bufete de abogados Are2, pero he volado desde Los Ángeles, donde canté antes de ayer. Pasado mañana actúo en Moscú, pero es que la semana pasada también estuve en Madrid, así que imagínate la locura.

C. ¿Es en Madrid donde mejor se siente? Al fin y al cabo es su ciudad natal.

J. I. Lógicamente, venir a Madrid siempre es especial, porque aquí están mi madre y mis hermanas. Cuando llegue hoy a casa, porque créeme que ni he pasado por allí, que he venido directamente desde el aeropuerto, hablaré con mi familia para decidir dónde queremos pasar las Navidades este año.

C. ¿Le gusta vivir las fiestas siempre en familia?

J. I. Las Navidades son para vivirlas juntos, siempre en familia.

C. De todos modos, su familia es un tanto peculiar…

J. I. Es que somos muchos. Pero, cuando digo: ‘Navidad’, me refiero a mi madre, que vive aquí en Madrid con mis hermanas, porque luego está la parte de mi padre. Con ellos solemos pasar el año nuevo, porque también tengo a mis otros hermanos, que son cinco y, además, se suelen unir también mi hermana Chábeli, que viene de EE.UU., y mi hermano Enrique.

C. Una vez le escuché decir que ni usted sabía el número de hermanos que podía llegar a tener. No sé si ha hecho ya la cuenta…

J. I. Sí, ahora ya me lo sé: nueve, en total (Risas)

C. La Navidad es la época más propicia para la solidaridad. ¿Qué significa para usted esa palabra?

J. I. Siempre he sido una persona que ha intentado ayudar a la gente que lo necesita. Incluso cuando actúo, hago muchísimos shows dedicados a gente que no puede pagar un ticket. Me gusta cantar y, si puedo, ayudar entreteniendo a las personas que no tienen la posibilidad de poder pagar una entrada para asistir a un concierto, mejor.

Ahora también me apetece ser padre"

C. Y, en este sentido: ¿cómo le educaron en casa? ¿Le inculcaron la obligación de ser solidario?

J. I. En casa nos han educado partiendo de la base de que lo más importante, siempre, es ser ante todo una buena persona. Eso es algo que nos han transmitido desde que éramos muy, muy pequeños, tanto mi padre, como mi madre, como mi abuela, o como la ‘seño’ a mis hermanos y a mí. Ese es el mayor legado que nos han dejado: la obligación de ser educados y de ser buena gente.

C. Cuando participó en el programa Tu cara me suena (Antena 3), se hizo vencedor en una de las galas, interpretando el tema Rehab, de Amy Winehouse. En aquella ocasión donó el premio conseguido a la Asociación española contra el cáncer. No sé si ha vivido la enfermedad de alguien cercano o si tiene una vinculación especial con esta causa…

J. I. Mi vinculación es ni más ni menos la que pueda tener cualquiera, porque el cáncer nos toca a todos más o menos cerca. Mi tía Beatriz, la hermana de mi madre, murió de cáncer… La abuela de mi mujer también… Todos sabemos que el cáncer es algo que está ahí, que a todos nos puede alcanzar y que es una enfermedad sobre la cual hay que seguir investigando. Hay muchos estudios que están en marcha para mejorar casos de cáncer que, hasta hace muy poco, eran terminales y hoy, afortunadamente, tienen cura.

C. Julio, ¿qué otras causas le tocan directamente el corazón?

J. I. Los más pequeños. Los niños que no tienen dónde vivir, que no tienen nada que echarse a la boca. Eso me preocupa mucho y como tal, siempre que me llaman y puedo colaborar en algo que tenga que ver con ellos, te aseguro que no lo dudo, ni un instante.

C. ¿Qué proyectos hay en el horizonte?, porque le gusta tocar muchos palos: moda, interpretación, música…

J. I. Ahora estoy con 'Timeless', que es una gira de canciones de siempre. No voy a decir antiguas. Si diré que son canciones maravillosas, temas de crooner, canciones de mi padre, de Nat King Cole, de Frank Sinatra… Pero que quede claro que no es un espectáculo para gente mayor, ni muchísimo menos, es un show para todos los públicos, también para jóvenes. Son canciones históricas, que todo el mundo conoce, que todos las han oído y yo las canto a mi estilo y con mi swing. Y sí, yo he trabajado en todo lo habido y por haber: he hecho cine, televisión, moda… pero la música siempre ha sido lo que me ha mantenido ocupado, porque al fin y al cabo, lo llevo en la sangre y, aunque no quiera, la música forma parte de mí.

Ana García Lozano junto a Julio José Iglesias. pinit

C. Han pasado ya antes de mí, unos cuantos periodistas por este sillón en el que estoy sentada…

J. I. Unos ciento cincuenta, más o menos...

C. Ya serán menos… (Risas). Se lo digo, porque debo ser la única que no le ha preguntado: "¿para cuándo los niños?", ¿verdad?...

J. I. Justo, has acertado: ‘eras’ la única…(Risas)

C. Y, ¿qué hago?, ¿se lo pregunto o no?

J. I. Ya lo has hecho y, además, te contesto sin problemas. Lo de los niños, la verdad es que ahora con mi hermano Enrique, con sus hijos, y mi hermana Ana embarazada, lo tengo muy presente, porque ¡le ha dado a todo el mundo por tener niños a mi alrededor!... Pues te digo que a mí, ahora, también me apetece. Fíjate que hay mujeres que quieren tener hijos enseguida, pero ese no ha sido nunca el caso de mi mujer.

C. Porque todavía es muy joven…

J. I. Bueno, Charisse tiene ya 35 ó 36 años, pero ahora sí que queremos ser padres, claro, pero lo que hay que encontrar es el momento oportuno.

C. Y, ¿qué hace para estar así de guapo y joven siempre? Esta información no la voy a publicar, porque pienso quedármela sólo para mí…

J. I. (Risas) No sé si tendrá algo que ver el hecho de que me gusta mucho el deporte. Yo siempre he sido muy deportista. Me relaja, me da una paz mental total, y creo que eso es importante. Por otro lado, duermo muy bien, no tengo problemas para conciliar el sueño. Yo soy de los que se mete en la cama y a los dos minutos ya está profundamente dormido. Hay otra cosa primordial, también: los genes. Mi abuela tiene 96 años y está maravillosamente bien, parece que tenga cincuenta. Yo creo que la genética también ayuda mucho a conservarse joven.

C. Por último, Julio, estamos en diciembre y me imagino que ya habrá escrito la carta a los Reyes Magos. ¿Qué les ha pedido?

J. I. Salud y nada más que eso, porque es lo más importante. Pido salud y felicidad para toda la gente que tengo cerca. Ser feliz y tener la suerte de estar con gente buena a mi alrededor, con gente que me quiera y a la que yo quiera. Así de sencillo es lo que he pedido este año.

Más noticias sobre Julio José Iglesias...

- Julio José Iglesias: "Me haré la prueba de ADN siempre y cuando mi padre lo autorice"

- Julio José Iglesias y las declaraciones sobre Javier Santos, portada de 'Corazón'

- Los Iglesias Preysler celebran Acción de Gracias