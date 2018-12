16 dic 2018

Han sido muchos los que hoy se han acercado al tanatorio de la S-30 de Sevilla para dar el último adiós al cantaor Chiquetete, fallecido en la madrugada del Sábado por un infarto. Pero en el tanatorio también se han vivido momentos de tensión y no solo por el shock que ha supuesto el fallecimiento del cantante sino porque la que fue amante de Chiquetete (Inma Cuevas) y Carmen Gahona se han visto las caras en el tanatorio y la tensión se ha podido palpar en el ambiente.

Inma Cuevas llegó al tanatorio para despedirse del hombre al que asegura que tanto amó, visiblemente afectada, pero lejos de poder despedirse con tranquilidad se ha encontrado con una furiosa Carmen Gahona que ha acabado por echarla a gritos del tanatorio y ante la mirada del resto de asistentes. "Yo no tengo culpa de que a Gahona le haya dado rabia que yo haya venido. Cuando me ha dicho que me fuera, me he ido. Le he dado un beso al hijo de Manuel, Fran, y me he ido", ha explicado después Inma Cuevas. También ha asegurado que seguía manteniendo relación con Chiquetete y que "sentía la necesidad de estar ahí porque he sentido mucho la muerte" y además ha asegurado que "ahora está la familia pero la semana pasada estaba muy solo en el hospital".

Sin duda el inicio de una batalla mediática que no ha hecho más que empezar.

Más noticias relacionadas...

- La hija de Chiquete acusa a Carmen Gahona de ser una manipuladora

- Fallece Manuela Pantoja, madre de Chiquetete

- Las duras palabras de Carmen Gahona contra Isabel Pantoja