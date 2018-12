16 dic 2018

El cantante Antonio José Cortés Pantoja, más conocido como Chiquetete, ha fallecido en la madrugada del sábado en Sevilla a los 70 años, tras sufrir complicaciones coronarias, según han informado este domingo desde Idarte Producciones.

Un comunicado en el que la productora ha explicado que el cantante se encontraba hospitalizado en la Clínica de Fátima de Sevilla por una operación de cadera que se habría complicado y finalmente ha fallecido debido a un ataque al corazón.

Recordemos que el cantante llevaba varios años con problemas de salud y que tuvo que someterse a varias operaciones. A esto se ha unido el fallecimiento reciente de su madre, a la que estaba muy unido, y que tuvo lugar el pasado mes de febrero.

Antonio José Cortés Pantoja, hijo de Manuela Pantoja Cortés, nació en Algeciras (Cádiz), aunque no tardó mucho en mudarse junto con su familia a su residencia a Sevilla con tan solo ocho años de edad. Con tan solo 12 se inició en el mundo artístico formand parte de Los Algecireños (posteriormente llamado Los Gitanillos del Tardón). Ahí comenzó una trayectoria en la que llegó a grabar 21 discos. Pero no fue hasta 1982 cuando logró su primer disco de platino co "Aprende a soñar", que repitió un año después con "Ser amante". Pero tras ganar un disco de oro en los 90 con "Eres mía" y a partir de 1995 comenzó a bajar su actividad.

En los últimos años el cantante ha sido protagonista en los medios de comunicación después de estar casado con Amparo Cazalla (madre de sus tres hijos) y de haber tenido una relación muy polémica con Raquel Bollo. Tras su separación rehízo su vida junto a Carmen Gahona, con la que también ha mantenido numerosas polémicas.

Está previsto que sus restos se trasladen este domingo hasta el Tanatorio de la S-30 de Sevilla.

