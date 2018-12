16 dic 2018

Pablo Iglesias aprovechó que este jueves se encontraba en la comisión de investigación sobre la financiación de los partidos políticos en el Senado, para disculparse de un comentario machista que realizó en 2014 sobre Mariló Montero y a través de un chat privado. Ahora la periodista ha querido responder a las disculpas del líder de 'Podemos' en el programa de radio 'Más de Uno' y ha dejado muy claro que para ella no han sido todo lo sinceras que ella habría deseado: "Las disculpas no significan lo mismo que el perdón. Disculparse de algo significa que no sientes lo que has hecho y perdón es que te arrepientes de algo que reconoces haber hecho", ha puntualizado la navarra.

Recordemos que fue en agosto del 2014 cuando Pablo Iglesias escribió dicho comentario, a través de un chat privado de Telegram con la cúpula de Podemos, y haciendo referencia a la presentadora: "la azotaría hasta que sangrase". Un desafortunado comentario por el que el líder de Podemos llegó a disculparse durante la comisión de investigación y sobre el que ha reconocido que ha sentido "mucha vergüenza".

Unos comentarios y una disculpa que como ya hemos explicado no han acabado de convencer a Mariló, sobre todo y según ella misma ha explicado, por "la falta de respeto que ha tenido hacia mí el señor Iglesias que nunca accedió a darme una entrevista". Otra de las cosas que ha lamentado la periodista es que cuando ese comentario se hizo público "nadie o casi nadie salió en mi defensa en un momento en el que el 'Me Too' estaba en plena efervescencia". Puntualiza que el único apoyo que recibió por aquel entonces y a día de hoy ha sido el de su marido Carlos Herrera.

'Recordemos que en 2014, la ex presentadora de 'La Mañana de la 1' Mariló Montero acudió al Instituto de la Mujer para denunciar a Pablo Iglesias por su comentario machista en una carta en la que se podía leer: "Aunque él mismo se califica con sus propias palabras me veo ante la responsabilidad de expandir mi opinión, a nivel social para que ninguna mujer tolere semejantes aberraciones ya que, estos días, ha habido un clamoroso silencio sobre tan grave agresión verbal''.

Más noticias relacionadas...

- ¿Qué le ha pasado a Mariló Montero en la cara?

- Fran Rivera estalla en Twitter contra Pablo Iglesias

- Mariló Montero: "Estoy casada con un chico africano"